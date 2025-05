Bastoni : « Yamal ? Le joueur le plus fort du monde »

Tous fans de Yamal.

Un joueur ne suffit pas à faire vivre un match magique, comme l’a été la demi-finale aller de Ligue des champions entre le Barça et l’Inter (3-3) ce mercredi soir, mais Lamine Yamal a (encore) marqué les esprits dans cette rencontre de gala.

Si Marcus Thuram a voulu la jouer chauvin, son coéquipier Alessandro Bastoni s’est incliné devant la prestation offensive des Catalans et surtout le talent du jeune Espagnol de 17 ans.

« C’est franchement l’équipe la plus forte offensivement en Europe. On a fait un bon match collectivement, et il a fallu être solides défensivement, a expliqué le défenseur italien au micro de Movistar, comme rapporté par L’Équipe. Lamine Yamal ? C’est le joueur le plus fort du monde. Quand un joueur est fort, il faut l’admettre, on ne peut que lui faire des compliments. Il est très rapide. »

Dire qu’il le retrouve dans six jours.

Yamal, Lamine d'or