Pour Marcus Thuram, les deux meilleurs joueurs du monde sont des Français

Cocorico !

Il ne l’a pas caché au micro de Canal+ quelques minutes après le coup de sifflet final du match nul fou entre le Barça et l’Inter (3-3), Marcus Thuram n’était pas tout à fait lucide pour faire de très longues réponses. On ne lui en veut pas, il a lui-même contribué à cette soirée magique en Catalogne, en inscrivant le premier but d’une partie d’anthologie.

Les copains Dembélé et Mbappé toujours devant Yamal

« On en sort satisfait et très fatigué. Il y a encore un match à la maison, et j’espère que ce sera un grand match, a-t-il posé avant de revenir sur son joli pion. On a bien commencé le match, on a réussi à trouver Dumfries sur le côté, le défenseur glisse, et c’est le seul geste que je peux faire pour marquer. »

"Le meilleur joueur du monde il est français !" 🇫🇷 Marcus Thuram place deux Français devant Lamine Yamal 👀#BARINT | #UCL pic.twitter.com/DirHL6q1Iz — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 30, 2025

Interrogé sur Lamine Yamal, phénomène de 17 ans auteur d’une prestation ahurissante dans cette demi-finale aller de Ligue des champions, Thuram a répété qu’il était impossible de défendre seul face à un tel joueur, et qu’il fallait s’y mettre en équipe.

L’Espagnol serait-il aujourd’hui le meilleur joueur du monde ? L’attaquant n’allait tout de même pas oublier ses compatriotes : « Non, je ne pense pas. Le meilleur joueur du monde, il est français. Le deuxième, aussi. Il est peut-être troisième », a-t-il glissé dans un sourire, en précisant qu’il parlait d’Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé (dans quel ordre, on ne sait pas).

Le bon copain de Clairefontaine, toujours.

Bastoni : « Yamal ? Le joueur le plus fort du monde »