Aleksander Čeferin fustige la politique européenne et le politiquement correct

Le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, a vivement critiqué la politique européenne et le climat actuel autour de la liberté d’expression. Dans un entretien avec le journal slovène Delo, il a affirmé que « la liberté d’expression n’existe plus » et que « nous en avons tous assez du politiquement correct ». Mais, qu’est-ce que cela signifie vraiment pour lui ?

Le candidat de la « droiche »

Čeferin a attaqué les dirigeants européens sur leur gestion de la guerre en Ukraine et leur tendance à « prêcher au reste du monde ». Il a ironisé sur l’Union européenne en déclarant que « la seule grande chose qu’elle ait faite est d’interdire les bouchons de bouteille détachables ». Le chef du foot européen déplore une Europe « perdante sur tous les plans » en raison d’une régulation excessive et de postures morales arrogantes. « Nous devrions nous unir et cesser de trop réguler le marché. Personne ne devrait être notre ennemi, pas même la Chine », a-t-il déclaré.

Il estime également que le débat public est devenu trop polarisé : « D’un côté, il y a les populistes de droite qui ont une rhétorique simple : “Les migrants prennent vos emplois et commettent des crimes, la propagande LGBT rendra les familles inexistantes, ils détruiront vos enfants.” […] D’un autre côté, presque toutes les politiques occidentales dominantes et la plupart des médias dominants s’adressent aux gens avec un haut niveau intellectuel et un ton arrogant. »

Il conclut que seuls les comédiens de stand up peuvent s’exprimer librement, et que la politique divise les humains. Tout ce qu’il veut lui, c’est parler foot avec des puristes de ce sport comme « l’émir du Qatar qui semblerait-il regarde souvent trois matchs à la fois ».

Dites, c’est pas ça, le populisme ?

