Le président de Clermont voit en Pascal Gastien son Arsène Wenger

Schaefer, si t’es champion !

Après la victoire face à Angers ce dimanche 2-0, le Clermont Foot 63, pointe à la onzième place de Ligue 1 et a franchi la fameuse barre des 42 points quasiment synonyme de maintien. Un objectif validé à sept journée de la fin du championnat qui satisfait le propriétaire et président du club, Ahmet Schaefer. « C’est du soulagement aujourd’hui et demain, et ensuite on se concentrera sur le prochain match. C’est évidemment mieux pour nous de pouvoir déjà sereinement travailler au recrutement pour la saison prochaine car il faudrait vraiment une catastrophe pour ne pas se maintenir », a-t-il déclaré dans les colonnes de L’Équipe ce mardi.

Arrivé en 2019, l’homme d’affaire Suisse en a profité pour rendre hommage à son entraîneur Pascal Gastien, à la tête de l’équipe depuis 2017 et grand artisan de l’évolution du CF63 : « Pour moi, Pascal peut être le Gérard Houllier, l’Arsène Wenger de notre holding future. On veut qu’il puisse transmettre sa philosophie, sa façon de former les jeunes. Il reste un formateur dans son cœur et dans son âme. Mais c’est à lui de décider, il a sa famille, ses petits-enfants, il a un certain âge (59 ans). Je sais que chez vous, en France, il y a beaucoup de discussions actuellement par rapport à l’âge de la retraite. Je ne peux pas dire à mon coach : « Non, tu ne vas pas encore aller à la retraite ». Pascal, c’est l’architecte, mais, derrière, il y a aussi le staff sportif. Ils travaillent ensemble depuis des années et se connaissent tous bien. »

🎶 𝐶ℎ𝑎𝑙𝑎 𝑙𝑎 𝑙𝑎𝑙𝑎 𝑙𝑎𝑙𝑎, 𝑜ℎ 𝐶𝑙𝑒𝑟𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜𝑖𝑠 🎶 🌋2⃣-1⃣⚪️ #CF63SCO pic.twitter.com/pSU3CY3m4a — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) April 16, 2023

En fin de contrat au mois de juin prochain, le doute plane donc toujours sur l’avenir du coach, au moment où Schaefer annonce vouloir « continuer à investir dans [les] infrastructures, à exposer les jeunes qui sont issus du centre, à bien travailler avec [les] clubs satellites » que sont le SC Austria Lustenau et le FC Biel-Bienne. « Si on peut avoir de temps en temps un exploit au niveau d’un joueur qui nous amène à une huitième place parce qu’il met 15 buts, je signe tout de suite. Il ne faut juste pas commencer à faire n’importe quoi parce qu’on a un peu d’argent. Pour nous, ça ne marchera jamais. Le club n’est pas construit pour un joueur qui arrive avec une Ferrari et une Rolex dorée. On a aussi le temps. Personne ne nous met le couteau sous la gorge. »

Et pourquoi pas un retour de Corinne Diacre, passée par Clermont entre 2014 et 2017, en cas de départ de Gastien à l’issue de la saison ?

Clermont s'adjuge Angers