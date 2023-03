Affaire Negreira : Joan Laporta aurait payé plus de 750 000 euros le fils de Negreira

Comme le dit si bien Orelsan : « Quand est-ce que ça s’arrête ? »

Nouvelle révélation d’El Confidencial, qui annonce que Joan Laporta aurait rémunéré le fils de José María Enríquez Negreira, Javier Enríquez Romero, à hauteur de plus de 750 000 euros alors que celui-ci travaillait comme assistant de la sélection espagnole pour le compte de la Fédération espagnole de football.

Laporta pagó 750.000 euros al hijo de Negreira durante sus 4 años de 'coach' en la Federación https://t.co/PN9UpNm6rC — El Confidencial (@elconfidencial) March 17, 2023

Selon les journalistes José María Olmo et Beatriz Parera, « Joan Laporta a versé plus de 750 000 euros au fils de Negreira, Javier Enríquez Romero, lors de sa première période à la tête du club, en même temps qu’il était rémunéré par la RFEF (Fédération royale espagnole de football) en tant qu’assistant de l’équipe nationale, selon l’Agence fiscale ». Javier Enriquez Romero est entré à la sélection à l’été 2004 comme assistant Luis Aragonés et aurait touché de l’argent provenant du Barça durant ses quatre années en tant que coach adjoint de la Roja.

L’horizon commence à s’assombrir pour les Blaugranas.

