Rabiot sur son absence de l’équipe type de L1 : « Même quelqu’un de l’UNFP m’a dit que c’était n’importe quoi »

D’habitude, c’est l’autre Duc qui sort les punchlines.

Pour sa première saison sous le maillot olympien, Adrien Rabiot a sorti des stats dignes d’un attaquant : 9 buts, 4 passes, et une influence primordiale sur le jeu de son équipe. Une saison pleine, solide, qui aurait peut-être mérité une apparition dans le onze type de Ligue 1. Mais l’UNFP l’a snobé.

« Je suis top 3 des milieux de terrain de cette saison, et pas 3e »

Et ça, le Duc l’a en travers de la gorge, comme il le raconte au média Carré : « Je repense à une discussion avec quelqu’un de l’UNFP qui m’avait dit que c’était n’importe quoi que je ne figure pas dans cette équipe. Je lui avais répondu que je suis top 3 des milieux de terrain de cette saison, et pas 3e ! »

Pas besoin de plus pour faire comprendre qu’il a le sentiment d’avoir géré tranquillement sa saison. Il enchaîne d’ailleurs avec une sortie pleine d’assurance : « Je n’ai pas besoin de ça pour savoir que j’ai réalisé une grande saison. »

Adrien Rabiot 🇫🇷 , en résumé : 🔹Je me considère dans le top 3 des milieux de Ligue 1 cette saison. Mais au fond, ce qui compte le plus, c’est pas les trophées ou l’équipe-type UNFP… 🔹C’est la reconnaissance des supporters 💙💙 et des gens du club 🤝. Un discours sincère,… pic.twitter.com/0duy9MyGVx — GP013 (@Gp_013) May 22, 2025

Et comme un bon capitaine qui sait reconnaître le mérite des autres, il salue aussi le travail de De Zerbi, oublié lui aussi : « Le coach n’a pas besoin de distinction non plus pour savoir ce qu’il est capable de faire. »

Des grands noms le questionnent sur le projet OM

Le fils de Véronique s’est également exprimé sur le prochain mercato, et à l’entendre, l’OM version Ligue des champions, ça fait tourner des têtes : « Sur la saison, des joueurs sont venus me demander comment était le projet de l’OM, comment était le coach. Marseille avec la Ligue des champions, ça attire forcément du monde et de très bons joueurs. »

Mais s’ils veulent être dans le XI de l’année, mieux vaut signer au PSG…

