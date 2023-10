Adrien Rabiot : « On en fait des tonnes parce que c’est Kylian »

Il n’y avait pas de souci à se faire.

D’une reprise à hauteur des six mètres, puis d’une frappe depuis l’extérieur de la surface, Kylian Mbappé a inscrit les deux buts de la victoire française à Amsterdam, vendredi soir (1-2). Un doublé d’autant plus salué que le capitaine des Bleus restait sur quatre matchs sans marquer avec le PSG. Ce qui n’avait cependant pas franchement perturbé Adrien Rabiot. « On n’était pas inquiets pour lui, et je pense que lui non plus, a assuré le milieu français au micro de TF1. On en fait des tonnes parce que c’est Kylian, et s’il ne marque pas très souvent, ça pose problème. Mais on a confiance, il est très bien dans ce groupe. »

"On a fait le job ce soir, c'est parfait !" L'analyse d'Adrien Rabiot au micro de @SaberDesfa après la victoire des Bleus face aux Pays-Bas, synonyme de qualification pour l'Euro 2024 🤩 #NEDFRA pic.twitter.com/3nPtSciqdz — TF1 (@TF1) October 13, 2023

« On est contents pour lui », a poursuivi le Turinois, qui a en revanche regretté que son équipe ait concédé un but en fin de partie. « C’est vrai qu’on voulait ne pas prendre de but, donc ça fait un peu tache. Certains diront que c’est exagéré, mais on est perfectionnistes », a souligné l’ex-Parisien. Sans oublier de rappeler, quand même, que le bilan comptable des Tricolores dans ces éliminatoires (6 victoires en 6 matchs) était simplement « parfait ».

La France domine les Pays-Bas et valide son ticket pour l'Euro