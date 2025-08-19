OM : Rabiot et Rowe toujours absents de l'entraînement

Le feuilleton marseillais continue.

Écartés temporairement du groupe ce lundi soir en raison de leur altercation après le défaite face au Stade rennais, Jonathan Rowe et Adrien Rabiot n’étaient toujours pas présents avec le reste du groupe au centre d’entraînement de la Commanderie ce mardi matin, selon les informations de RMC Sport.

Toujours incertains pour jouer contre le PFC

D’après RMC, le club n’a pas encore transmis la date de retour des deux protagonistes avec le reste de l’effectif de Roberto de Zerbi. Rabiot et Rowe sont donc incertains pour le prochain match de l’Olympique de Marseille face au Paris FC samedi après-midi, où une centaine de supporters du PFC seront de la partie dans le parcage extérieur du Vélodrome.

Dans la matinée, La Provence expliquait tout de même qu’une absence dans le groupe lors de cette deuxième journée de championnat restait très improbable et que les deux punis devraient bientôt faire leur retour au sein de l’équipe.

Elle est longue, déjà, cette saison.

Et l'OM resta l'OM