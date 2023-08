Absent de la finale du Mondial, le prince William s’excuse

Le prince est une pince.

À moins de 24 heures de la finale du Mondial 2023, qui opposera l’Angleterre à l’Espagne, le prince William, sur les réseaux sociaux, a tenu à s’excuser de ne pas se rendre à Sydney pour y assister. « Les Lionnesses, je veux vous souhaiter bonne chance pour demain, débute celui qui est aussi président de la Fédération anglaise avant de faire amende honorable, accompagné de sa fille Charlotte. Nous sommes désolés de ne pas pouvoir être là en personne, mais nous sommes très fiers de tout ce que vous avez accompli et des millions de personnes que vous avez inspirées ici et dans le monde entier. »

Une décision motivée par la trop longue durée du voyage – 20 heures – pour un séjour sur place assez court. Une justification qui a eu du mal à passer, plusieurs personnes reprochant, sur les réseaux sociaux, au prince de ne pas faire le déplacement parce qu’il s’agit de l’équipe féminine et non pas de la masculine. De son côté, l’Espagne pourra compter sur le soutien de la reine Letizia et de sa fille cadette Sofia.

À défaut, les Anglaises pourront compter sur le retour de celle qui aurait pu être la reine de ce Mondial : Lauren James.