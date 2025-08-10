S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Abdoulaye Doucouré cède à la hype Neom

TJ
Abdoulaye Doucouré cède à la hype Neom

Elle commence à avoir de la gueule, cette équipe d’une ville qui n’existe pas.

Libre de tout contrat après cinq ans passés à Everton (voir vidéo ci-dessous), Abdoulaye Doucouré s’est engagé avec le Neom SC – coaché par Christophe Galtier et récent acquéreur d’Alexandre Lacazette – comme l’annoncent L’Équipe et Foot Mercato. Le milieu de terrain de 32 piges a signé un contrat de deux saisons avec l’écurie promue en D1 saoudienne, et rejoint une armada de joueurs passés par la Ligue 1.

L’ancien Rennais est la douzième recrue de Neom sur ce mercato estival, après les arrivées de Saïd Benrahma, Nathan Zézé, Marcin Bułka, Amadou Koné et Saïmon Bouabré, entre autres. Le Franco-Malien se lance lui aussi dans l’aventure saoudienne, au sein d’une équipe qui a déjà dépensé près de 90 millions d’euros depuis le début du mois de juillet.

Tremble, Al-Ittihad !

Everton détourne un des 634 remplaçants de Chelsea

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine