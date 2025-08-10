Abdoulaye Doucouré cède à la hype Neom

Elle commence à avoir de la gueule, cette équipe d’une ville qui n’existe pas.

Libre de tout contrat après cinq ans passés à Everton (voir vidéo ci-dessous), Abdoulaye Doucouré s’est engagé avec le Neom SC – coaché par Christophe Galtier et récent acquéreur d’Alexandre Lacazette – comme l’annoncent L’Équipe et Foot Mercato. Le milieu de terrain de 32 piges a signé un contrat de deux saisons avec l’écurie promue en D1 saoudienne, et rejoint une armada de joueurs passés par la Ligue 1.

😍 La magnifique ovation de Goodison Park pour Abdoulaye Doucouré qui quittera Everton à la fin de la saison.#EVESOU | #PremierLeague pic.twitter.com/zJgiUv10NZ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 18, 2025

L’ancien Rennais est la douzième recrue de Neom sur ce mercato estival, après les arrivées de Saïd Benrahma, Nathan Zézé, Marcin Bułka, Amadou Koné et Saïmon Bouabré, entre autres. Le Franco-Malien se lance lui aussi dans l’aventure saoudienne, au sein d’une équipe qui a déjà dépensé près de 90 millions d’euros depuis le début du mois de juillet.

Tremble, Al-Ittihad !

