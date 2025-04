Aaron Ramsey devient l’entraîneur-joueur de Cardiff

Pas d’emploi fictif.

Ce samedi, Cardiff City – actuel avant-dernier de Championship, mais toujours dans la course pour le maintien – a officialisé le licenciement de son entraîneur, Omer Riza. L’ancien attaquant anglo-turc était arrivé en décembre dernier et il n’a pu relever les résultats des Gallois (10 victoires, 15 nuls, 15 défaites), englués dans la zone de relégation depuis le début de saison. Pour le remplacer, Cardiff n’est donc pas allé chercher très loin, puisque les trois derniers matchs de championnat seront assurés par Aaron Ramsey. Le milieu de terrain de 34 ans, rentré dans son club formateur à l’été 2023, occupera ainsi l’affreuse fonction d’entraîneur-joueur.

Cardiff City FC can confirm that Omer Riza has been relieved of his duties as First Team Manager.

Aaron Ramsey will lead the Club for the remaining three games of the Championship season, beginning with Monday’s match at home to Oxford United.#CityAsOne

