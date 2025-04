À Rennes, polémiques et inquiétudes autour de la présence de néonazis au Roazhon Park lors du derby

La Bretagne n’est pas épargnée.

La victoire du Stade rennais dans le derby contre Nantes vendredi dernier a rapidement été éclipsée par une autre histoire moins réjouissante, via une photo diffusée sur les réseaux sociaux. Sur celle-ci, prise après le coup de sifflet final dans un Roazhon Park quasiment vide, une dizaine de personnes aux visages floutés posent en bas de la tribune Mordelles, réservée aux ultras, dont trois font le salut à trois doigts, le « salut de Kühnen », repris par des militants nationalistes ou néonazis pour ne pas faire le salut hitlérien et échapper à une condamnation.

De bons gros nazis en tribune Mordelles. Comme c’est étonnant ! Il y a un sacré ménage à faire et arrêter de fermer les yeux, c’est pire que la gangrène. https://t.co/Le2R87RPzJ — yoann 𝍎𝌆 (@YoannSRFC) April 22, 2025

Les « Ligallo Ultras », comme indiqué sur le drapeau, sont un groupe de supporters ultras… de Saragosse, connu pour être d’ultra-droite, comme précisé par Ici Armorique, et amis avec des groupes indépendants rennais (comme les Roazhon 1901) depuis plusieurs années (ils étaient notamment présents à Séville en février 2019).

Le Stade rennais a lancé une enquête

Ce vendredi matin, le Roazhon Celtic Kop a publié un communiqué sur ses réseaux sociaux, évoquant « des gestes inacceptables ». « Nous nous désolidarisons de leur initiative et de leurs gestes parfaitement intolérables, continue le groupe ultra. Pour rappel, au RCK, nous nous tenons à une ligne de conduite apolitique et nous nous battons contre tout comportement qui va à l’encontre de nos règles dans notre tribune ou dans notre Lokal, particulièrement quand il s’agit de discours ou de gestes de cette nature. »

Ce courant d’extrême droite n’est pourtant pas nouveau en tribune Mordelles, où plusieurs personnes appartenant à des groupuscules indépendants seraient présentes très régulièrement, selon plusieurs témoignages recueillis par So Foot.

De son côté, le Stade rennais a fait savoir à So Foot ce jeudi soir qu’il allait mener une enquête et se réservait la possibilité d’agir en justice. « Ces comportements restent très marginaux et ne sont pas représentatifs de nos tribunes, précise le club breton. Ils n’en restent pas moins intolérables. »

