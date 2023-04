À 75 ans, Jacky Duguépéroux retrouve un banc !

L’increvable Jacky.

Il avait été élu meilleur entraîneur de l’histoire du RC Strasbourg par les supporters du club en 2020, mais ce n’est visiblement pas encore assez. À 75 ans, Jacky Duguépéroux devient l’entraîneur du club de Still-Mutzig en Alsace, qui évolue en Régional 1. Une annonce surprenante puisqu’il avait annoncé l’été dernier prendre sa retraite après être passé sur le banc d’Erstein quelques mois plus tôt.

Il s’agira d’une mission commando pour lui, puisque Still-Mutzig est mal embarqué dans sa division, et a déjà un pied en Régional 2. Duguépéroux était même redescendu en 2020 jusqu’à l’échelon de la cinquième division de district, soit au plus petit niveau amateur. « Le football, pour moi, est un loisir. Ce n’est pas parce qu’on était dans le monde pro qu’on rejette le monde amateur, duquel on est tous issus », disait-il en 2020 à So Foot.com.

Et il vient encore de le prouver.