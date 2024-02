50 000 euros pour Clermont grâce à… Émerse Faé

Un énorme concours de circonstances qui, au bout, fait sourire la Côte d’Ivoire…

… Et Clermont ! Car si les Éléphants ont contre toute attente remporté la Coupe d’Afrique des nations chez eux après de multiples rebondissements, le club français peut également remercier cette succession d’événements : grâce à ce trophée, les Auvergnats vont toucher pas moins de 50 000 euros.

Pourquoi ? Tout simplement parce qu’en juin 2023, les dirigeants avaient accepté de lâcher Émerse Faé (ancien entraîneur de l’équipe réserve des Rouge et Bleu) si et seulement si le pays africain leur versait 25 000 euros en cas de titre avec Faé dans le staff… plus 25 000 euros supplémentaires en cas de titre avec Faé en tant que sélectionneur !

Elle est où, la boule de cristal ?

