Les frères Thuram réagissent à la vidéo de leur père

O’Brother.

Un peu moins d’une semaine après avoir été appelé pour la première fois chez les Bleus, Khéphren Thuram, 21 ans, a déboulé mercredi midi en conférence de presse aux côtés de son frère, Marcus, et a pu évoquer sa fierté de porter le maillot de l’équipe de France en sa compagnie : « Ça a toujours été un rêve de jouer avec lui. Aujourd’hui, ça se réalise et c’est forcément exceptionnel. Hier, il y a eu cette vidéo et je pense que n’importe quel papa aurait fait une vidéo de ses enfants avant de les laisser partir pour la première fois à Clairefontaine. Je suis très heureux. »

« Je pense que quand j’ai appris sa sélection, j’ai été presque plus content que lorsque j’ai été convoqué pour la première fois, a embrayé Marcus Thuram, désormais habitué du groupe France. Khéphren est très sérieux, il ne fait que progresser, il m’impressionne à chaque match. Il sait ce qu’il veut dans la vie et il n’a que 21 ans. Il n’y a, bien sûr, aucune concurrence entre nous. Juste de la fierté, du chambrage bon enfant. Tout ce qu’il fait, je le vois avec des grands yeux d’amour. Maintenant, sa limite, c’est lui qui la posera. »

Assis à la tribune, les deux frères ont également été interrogés sur leur avenir. Commun ? Après hésitation de Khéphren, réponse de Marcus : « On a tous les deux des carrières différentes, ce n’est pas une obsession. Khéphren prendra ses décisions, moi aussi. Si on doit jouer ensemble en club, cela sera avec plaisir, mais ce n’est, je le répète, pas une obsession. »

Deux frères, la tour Eiffel, du déjà-vu, mais qui sait.

