La Real Sociedad domine l’Espanyol Barcelone

Espanyol Barcelone 2-3 Real Sociedad

Buts : Darder (74e) et Oliván (87e) pour l’Espanyol Barcelone // Kubo (23e), Sorloth 51e) et Cabrera CSC (63e) pour la Real Sociedad

Trois matchs d’affilée sans victoire ?

Beaucoup trop pour la Real Sociedad, qui a repris sa marche en avant ce lundi en allant dominer l’Espanyol Barcelone pour le compte de la 21e journée de Liga. Grâce à un réalisme certain (cinq frappes cadrées, trois buts) et une possession de balle largement en leur faveur (près de 60%), les Basques ont en effet récupéré assez facilement les trois points pour assurer leur troisième place (quatre unités d’avance sur l’Atlético de Madrid, désormais.) En face, les Catalans flirtent dangereusement avec la zone de relégation en tant que premier non-relégable (une seule longueur de plus que Valence, 18e).

Le cauchemar des locaux a véritablement démarré au bout de vingt grosses minutes, quand Kubo a ouvert le score en puissance. Pas encore tout à fait détruite, la bande de Penas a procédé à trois changements avant le début de la deuxième période pour faire changer les choses. Raté, et même complètement raté : Sorloth a très rapidement breaké, alors que Cabrera, qui finira expulsé dans le temps additionnel pour un second carton sanctionnant une faute sur Le Normand, a marqué contre son camp à l’heure de jeu sur un centre de Kubo en loupant sa tête. Et s’ils pourront regretter l’absence de clean sheet ou le petit coup de pression dans les derniers instants, Darder et Oliván inscrivant des réalisations anecdotiques sur la fin, les visiteurs peuvent être contents de leur soirée.

La Ligue des champions, c’est (peut-être) pour bientôt.

Espanyol Barcelone (4-3-3) : Fernández – Gil (Sanchez, 45e), Cabrera, Calero (Gomez, 44e), Oliván – Darder, Souza (Gragera, 90e), Melamed (Suarez, 45e) – Vidal (Lazo, 69e), Puado, Braithwaite. Entraîneur : Penas.

Real Sociedad (4-4-2) : Remiro – Barrenetxea (Sola, 81e), Zubeldia, Le Normand, Rico – Zubimendi, Illarramendi (Marin, 81e), Méndez (Merino, 71e), Kubo – Oyarzabal (Navarro, 71e), Sorloth (Fernandez, 81e). Entraîneur : Alguacil.