31 joueuses slovènes demandent le départ du staff pour harcèlement moral

La parole se libère.

Dans une lettre ouverte directement adressée à la fédération slovène, pas moins de 31 joueuses ont pris la plume pour dénoncer le comportement du staff de l’équipe nationale. Selon elles, le management de Borut Jarc n’est plus adapté et met en péril leur campagne de qualification pour le prochain Euro, organisé en 2025. Mais l’affaire va bien au-delà du sportif. Les joueuses expliquent avoir été harcelées moralement par le sélectionneur et son staff et maltraitées lors d’entretiens individuels. Le principal reproche est à propos de leur poids. Elles disent également avoir été obligé de dissimuler des cas d’infection au Covid en 2020.

Les Slovènes veulent également pointer du doigt les différences qui existent avec leurs homologues masculins. Les voyages en avion ne sont pas ceux espérés par une sélection nationale tandis qu’elles sont obligées d’acheter elles-mêmes leur propre repas. De leur côté, certains membres du staff ont déjà été aperçus avec un taux d’alcool trop élevé et la lettre dévoile notamment que des bières avaient été cachées dans les sacs de maillots pour entrer en Turquie. La FIFPRO, syndicat des joueurs professionnels, a tenu à apporter son soutien aux Slovènes en alertant de nouveau la fédération nationale. Après l’énumération de toutes ces informations, les 31 joueuses signataires ont demandé le départ de cet encadrement sportif pour mener à bien les prochaines échéances sportives.

Et retrouver le sourire lors des rassemblements.

