Brest éteint Montpellier

Retrouvailles gâchées.Après deux années loin de la Mosson, à cause de la situation sanitaire puis de la politique vaccinale, les membres de la Butte paillade et de l’Armata Ultras étaient de retour dans leur virage fétiche, ce dimanche après-midi. Malheureusement pour eux, Montpellier ne s’est pas franchement montré à la hauteur de l’événement et a fini par s’incliner face à Brest (1-2). Les Héraultais étaient pourtant bien entrés dans leur match, à l’image de Téji Savanier, menaçant sur coup franc (7), et de Stephy Mavididi, remuant. Les débats se sont toutefois équilibrés au fil des minutes, et le MHSC, en manque d’inspiration à l’approche de la surface adverse, n’a que trop rarement inquiété Marco Bizot.En fin de compte, ce sont bien les Finistériens qui ont été les plus incisifs. Solides derrière, autour de leur défense à trois axiaux, les partenaires de Brendan Chardonnet ont su exploiter habilement leurs opportunités en contre. C’est précisément à la suite d’une remontée de balle express que Martín Satriano a ouvert le score d’un superbe enchaînement contrôle de la poitrine - demi-volée du droit. Dix minutes plus tard, Franck Honorat a profité de l’apathie de la défense héraultaise pour battre Jonas Omlin en deux temps dans un angle fermé. Savanier a certes réduit l’écart sur penalty dans le temps additionnel. Mais il était bien trop tard pour éviter une défaite devenue inéluctable.À l’aller, la bande à Olivier Dall’Oglio avait fait le show au stade Francis-Le Blé (0-4). Cette fois, c’était donc à Michel der Zakarian de se rappeler au bon souvenir de son ancien public.Omlin - Souquet, Sambia (Gioacchini, 83), Estève, Sakho - Ferri, Chotard (Leroy, 64) - Mollet (Wahi, 73), Savanier, Mavididi (Makouana, 83) - Germain (Delaye, 84).Olivier Dall'Oglio.Bizot - Faussurier, Hérelle, Chardonnet, Duverne, Brassier - Belkebla, Lasne, Del Castillo (Agoumé, 90) - Satriano (Mounié, 84), Honorat.Michel Der Zakarian.