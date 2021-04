Brest et Charbonnier retournent Saint-Étienne

Green - Debuchy, Moukoudi, Cissé, Trauco - Camara, Gourna-Douath - Youssouf, Aouchiche (Monnet-Paquet, 54e), Nordin (Abi, 54e) - Khazri (Hamouma, 54e). Entraîneur : Claude Puel.



Larsonneur - Perraud, Brassier, Chardonnet, Pierre-Gabriel - Magnetti, Belkebla, Honorat, Faivre - Cardona, Charbonnier. Entraîneur : Olivier Dall’Oglio.

Gaëtan « CR7 » Charbonnier.Sur la pelouse de Geoffroy-Guichard, le Stade brestois a très certainement composté son billet pour la Ligue 1 2021-2022 en renversant l’AS Saint-Étienne 2 buts à 1, atteignant ainsi la barre des 40 points. Et pour cela, comme depuis le début de la saison, les Finistériens ont eu le sens du spectacle. Surtout, ils ont pu compter sur un soliste retrouvé : Gaëtan Charbonnier. Après cinq matchs sans aucun but pour les attaquants brestois, l’ancien Rémois a inscrit un doublé plein de classe. Charbonnier a d’abord délicatement déposé un coup franc délicieux aux 25 mètres dans le petit filet de Green. Non content de son premier bijou, l'orfèvre brestois a planté un deuxième pion, peut-être encore plus beau, en mystifiant Moukoudi d’un petit pont, avant de filer vers les cages et de parfaitement ouvrir son piedGrâce à ce doublé qui va faire le tour des plateaux télé, les Brestois ont remis de l’ordre dans un drôle de début d’après-midi. Car jusque-là, les hommes de Dall’Oglio, dominateurs, étaient menés au score depuis la dixième minute de jeu, et une relance trop osée dont a profité Khazri, bien servi par Nordin. Grâce à ce cadeau, l’ASSE a longtemps cru atteindre les 42 points, nombre apprécié dans la Loire, mais surtout synonyme de maintien. Ce qui aurait défié toute logique, avouons-le, tant les Verts ont subi la loi des Bretons. Mais le bien nommé Etienne Green a longtemps retardé l’échéance, étant aussi aidé par sa barre sur une tête de Cardona (45)., analysait Khazri à la pause.Et les Verts ont perdu, comme s'ils jouaient contre le Real Madrid. Logique.