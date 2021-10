Brest arrache le nul contre Reims

Brest (4-2-3-1) : Bizot - Faussurier, Chardonnet, Brassier, Duverne (Uronen, 87e) - Magnetti, Mbock (Belkebla, 35e) - Honorat, Faivre (Saïd, 87e), Le Douaron (Cardona, 60e) - Mounié (Badji, 87e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.



Reims (4-3-3) : Rajković - Faes, Gravillon, Abdelhamid, Konan - Lopy (Doucouré, 46e), Matusiwa, Flips (Sissoko, 71e) - Kebbal (Berisha, 75e), Touré (Koffi, 46e), Mbuku (Van Bergen, 66e). Entraîneur : Óscar García.

Un bijou et des galères.Rapidement mené au score et toujours aussi inconstant dans le jeu, Brest s'en est remis à un but magnifique de Franck Honorat pour recoller aux basques du Stade de Reims.Toujours privé de victoire cette saison, Brest se tire pourtant une balle dans le pied en lâchant le marquage sur le premier coup-franc de la partie, repris victorieusement de la tête par Faes. Lessont dominés, Bizot doit rester vigilant sur un corner direct de Flips (21) puis sur une frappe d'El Bilal Touré (23), pendant que son remplaçant Larsonneur s'égosille depuis le banc. Des Brestois qui s'excitent quelque peu à l'approche de la pause, mais Rajković est à la parade sur la tête signée Le Douaron, parfaitement servi au second poteau (44).Les hommes de Michel Der Zakarian font preuve de davantage de maîtrise au retour des vestiaires, mais sans guère se montrer dangereux. La tête d'Honorat est sans danger pour Rajković (57), et les différents coup-francs obtenus par les Bretons n'aboutissent pas. Et quand Steve Mounié trouve enfin la faille, il y a un hors-jeu au préalable dans l'action (68). Jusqu'à ce coup de canon d'Honorat, qui ne se pose pas de questions pour envoyer une sublime volée de 30 mètres pour sauver un petit point grâce à l'un des buts de l'année. Malgré Mounié d'un côté (78) et Brassier (90+1) et Koffi de l'autre (84), les deux formations se quittent dos à dos.Deux équipes au ralenti.