Boxing Day en France : faux combats, vrais profits ?

Le Boxing Day à la française est la grande innovation pondue par la LFP sous le couvert d'une Coupe du monde en hiver. Si l'on saisit les motivations stratégiques ou la volonté de copier la recette anglaise qui s'avère financièrement très attrayante (avec ses audiences record et ses stades à guichets fermés), il faudrait néanmoins cesser de considérer le foot français avec autant de dédain et d'opportunisme. Une décision qui dénature autant l'héritage british qu'il méprise le made in France.

« C’est une idée de nos dirigeants. C’est une très bonne idée. J’espère qu’ils seront aux matchs, qu’ils ne seront pas à la plage en vacances, parce que ce sont eux qui ont eu cette bonne idée. »

Personne n'est dupe

Par Nicolas Kssis-Martov

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Leconstitue un rendez-vous unique en Angleterre. Né en 1860 du coté de Sheffield, il s'est imposé et instauré comme une moment clé du championnat. Chacun son histoire. La patrie du Brexit ne dira pas le contraire. La décision de la LFP d'importer ce concept n'a rien, en fait, d'un hommage, et encore moins d'une volonté d'expérimenter un modèle tricolore pour rendre encore plus attrayants nos championnats professionnels. Cette greffe culturelle se révèle purement opportuniste pour rattraper le retard du à un Mondial qatari déplacé, pour raisons climatiques, en hiver. Les matchs qui vont se dérouler entre les fêtes constitueront avant tout un test grandeur nature pour des cadres de la LFP tout droit sortis de leur écoles de commerce, avec leurhors-sol. Certes, le foot français n'est pas le seul à succomber aux charmes sonnants et trébuchants de ces rencontres entre Noël et Nouvel an. Le Top 14 s'y adonne depuis une décennie. En Italie, la Serie A a également trébuché sur ses principes, ce qui fit dire en 2018 à(le premier martyr de l'Église, célébré le 26 décembre)[...]Les ultras de nombreux clubs concernés se sont fortement opposés à ce qui ressemble concrètement à une énième atteinte à la culture populaire des tribunes. Une orientation déconnectée - avec des horaires parfois surréalistes - de la vie sociale du pays, au nom de l’intérêt supérieur de complaire aux chaînes de télé. Toutefois, l'hostilité de vient pas seulement des rangs des adversaires traditionnels au football moderne. Bruno Genesio, entraîneur de Rennes, n'a pas caché une colère fort ironique.En quelques mots, l'essentiel est résumé. La trêve des confiseurs ne touchera pas le foot cette saison. On se doute que le projet final sera de pérenniser l'expérience dans l'espoir de remplir les gradins et de proposer des « produits » séduisant pour les diffuseurs hors Hexagone. L'augmentation des droits à l'étranger demeure le grand enjeu des prochaines années pour une LFP qui en a fait la promesse au fonds d'investissement qui a pris des parts dans sa société commerciale. Personne n'est donc dupe. Ni les joueurs ou coachs qui vont devoir encaisser cette reprise singulière, sans guère de repos pour les internationaux, ni les supporters, qui n'y voient qu'une insulte supplémentaire envers leur passion. Enfin, en ces temps qui se veulent propices à la sobriété, notamment énergétique, des rencontres en décembre et début janvier ne sont-elles pas inutilement énergivores, à la différence de deux journées supplémentaires en fin de saison ? Et pour finir, une petite cure de ballon rond n'est -elle pas nécessaire, surtout après un Mondial mentalement épuisant, juste le temps de se remettre de nos émotions ou de nos indignations avant de retrouver les chemins des tribunes de L1 ou L2 ?