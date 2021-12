Bordeaux renoue avec la victoire à Troyes

ESTAC Troyes (3-5-2) : Gallon - El-Hajjam (Kaboré, 69e), Giraudon, Salmier - Baldé, Kouamé, Tardieu, Chavalerin (Suk, 69e), Ripart (Biancone, 69e) - Touzghar (Koné, 78e), Dingomé (Chambost, 78e). Entraîneur : Laurent Batlles.



Bordeaux (4-2-3-1) : Costil - Kwateng, Gregersen, Koscielny (Mexer, 90e+4), Mangas - Lacoux (Otávio, 86e), Fransergio - Elis (Niang, 77e), Adli (Pembélé, 77e), Oudin (Dilrosun, 73e) - Hwang (Briand, 86e). Entraîneur : Vladimir Petković.

Bordeaux respire mieux.Menés au score, les Bordelais ont su renverser l'ESTAC grâce notamment à un nouveau but de Hwang. Les Girondins doublent leur adversaire du jour et s'offrent un peu d'air en bas du classement.Match de la peur entre deux équipes mal classées venues avec l'objectif de reprendre quelques distances sur la zone de relégation. La légère domination troyenne des premières minutes est illustrée par une première flèche décochée par Kouamé mais parfaitement détournée par Costil (11). Rémi Oudin fait lui briller Gallon (24), mais c'est bien l'ESTAC qui frappe en premier grâce à une tête plongeante de Chavalerin sur un centre d'El Hajjam. Un avantage vite galvaudé par Salmier, qui tacle dans son propre but un centre fort de Mangas destiné à Elis. Une égalisation qui réveille les Girondins, mais Fransergio envoie son coup-franc au-dessus (33).Après le repos, les hommes de Petković glacent le stade de l'Aube sur une tête à bout portant de Hwang, parfaitement trouvé par le centre d'Oudin. Un résultat qui ferait glisser le promu toujours plus proche de la zone rouge, alors les locaux essaient de forcer les choses. Costil est vigilant pour sortir du pied la frappe légèrement déviée de Kouamé (72), et Biancone fracasse la transversale de la tête sur corner (83). Troyes ne trouve finalement pas la solution et laisse Bordeaux prendre une petite bouffée d'oxygène, malgré la sortie de Koscielny pour protocole commotion après un choc tête contre tête avec Suk.La galère continue pour le bateau troyen.