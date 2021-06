Bolsonaro confirme que le Brésil va organiser la Copa América

Confirmada a Copa América no Brasil. Venceu a coerência! O que sedia jogos da Libertadores, Sul-Americana,sem falar nos campeonatos estaduais e brasileiro, não poderia virar as costas para um campeonato tradicional como este. As partidas serão em MT, RJ, DF e GO, sem público. — Ministro Luiz Ramos (@MinLuizRamos) June 1, 2021

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En voilà un qui ne manque pas de Jair.Le président brésilien Jair Bolsonaro a affirmé ce mardi lors d'un événement organisé au ministère de la Santé que le Brésil accueillera bien la Copa América à partir du 13 juin prochain, et ce malgré les rumeurs faisant état d'une possible annulation de la compétition. C'est son chef de cabinet, Luiz Eduardo Ramos, qui s'est fendu d'un tweet pour rendre la chose officielle : «Ramos précise également par les lettres MT, RJ, DF et GO que les rencontres se disputeront dans les États du Mato Grosso, de Rio de Janeiro, de Goiás et du District fédéral, comprenez à Brasilia. Tous les matchs seront à huis clos et les mesures sanitaires seront «» . Pour beaucoup d'épidémiologistes et d'infectiologues, l'organisation en urgence de la Copa est un scandale, tant le Brésil a toujours toutes les peines du monde à endiguer la pandémie de Covid-19 (plus de 60 000 nouveaux cas par jour). Rappel : 2800 enfants de moins de 10 ans sons décédés des suites de la Covid-19 au Brésil.Pas sûr que la tenue de la compétition soit la grande priorité au pays...