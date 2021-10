Bologne démolit la Lazio

Bologna (3-4-2-1) : Skorupski - Soumaoro, Medel, Theate - De Silvestri, Domínguez, Svanberg, Hickey - Soriano, Barrow - Arnautović. Entraîneur : Siniša Mihajlović.

Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. En l'absence de Ciro Immobile, blessé à la cuisse cette semaine en Ligue Europa, la Lazio a tout simplement sombré sur la pelouse de Bologne (3-0). Un succès amplement mérité pour desqui ont fait le match parfait, à l'inverse d'une Lazio affreuse, qui abordait pourtant ce match forte de sa victoire lors du derby.Il ne faut que quelque minutes pour se rendre compte que la partie va être compliquée pour les, incapables d'aligner trois passes dans le premier quart d'heure. Et la première incursion des joueurs de Mihajlović est la bonne : Musa Barrow, qui marque à chaque fois qu'il croise la route de la Lazio, enveloppe une merveille de frappe sous la lucarne de Pepe Reina (1-0). Bologne profite de l'euphorie pour mettre directement la tête dessous l'eau. Trois minutes plus tard, les locaux doublent la mise sur corner, par une tête de Theate, après une sortie aux fraises de Reina.On attend alors une réaction des hommes de Sarri, mais celle-ci n'intervient pas. Les cadres semblent émoussés, à l'instar de Luis Alberto, Milinković ou Felipe Anderson, et devant, Muriqi n'est pas Immobile (ça, on le savait déjà). Aucune occasion à se mettre sous la dent, hormis, peut-être, un coup de tête du Kosovare bloqué facilement par Skorupski.En deuxième période, même histoire : la Lazio est éteinte, les changements n'y changent absolument rien, et le dimanche va carrément tourner au cauchemar lorsque le jeune Hickey, 19 ans, vient inscrire son deuxième but en Serie A, avec la complicité de la main molle de Pepe Reina, décidément dans le dur. Et pour que la lose soit totale, Francesco Acerbi est exclu pour un combo contestation+insulte. Un carton rouge qui le fera manquer le match face à l'Inter, après la trêve.Grâce à ce succès, Bologne revient à auteur de son adversaire du jour, avec 11 points. Pour la Lazio, la trêve arrive à point nommé. Ou pas.Reina - Marušić, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj - Leiva, Luis Alberto, Milinković-Savić - Felipe Anderson, Muriqi, Pedro.Maurizio Sarri.