Des Bleus à Lille des curiosités

Après la victoire face à la Côte d'Ivoire, l'équipe de France a rendez-vous mardi soir avec l'Afrique du Sud, à Lille, pour corriger les quelques problèmes défensifs liés à l'apprentissage d'un système qui nécessite de nombreuses répétitions, mais aussi pour effectuer une petite revue d'effectif.

« Ce système est là pour créer du danger »

Exemple d’une bonne sortie de balle française sous pression : l’équipe de France décide de sortir en 1+3+2 face au 4-3-3 des Ivoiriens. On note que Theo Hernández n’est déjà plus à l’image et est au niveau de la médiane, prêt à cogner. C’est alors Antoine Griezmann (en surbrillance) qui vient occuper la zone libérée et vient aider à la progression de la relance.





Trouvé par Lucas Hernández le long de la ligne, Griezmann attire Ibrahim Sangaré et libère Pogba face au jeu, alors que Theo Hernández traîne dans le dos d’Aurier et que Nkunku vient décrocher pour servir de relais...





Nkunku peut alors être trouvé par Pogba dans le dos de Seri et Theo Hernández va commencer sa course...





En quatorze secondes, l’équipe de France a voyagé de sa surface à la surface adverse : heureusement pour la Côte d’Ivoire, Éric Bailly va réussir un tacle défensif devant Theo Hernández, parfaitement lancé par Nkunku.

Séquence type de ce que Deschamps et son staff veulent voir : alors que Bailly décale Aurier, Theo Hernández sort sur le temps de passe, le pressing est orienté sur le latéral adverse, et Lucas Hernández coulisse. Varane suit également en restant à distance d’intervention d’Haller : le trio défensif des Bleus assume le un-contre-un.

Ici, Theo Hernández laisse malgré tout Aurier sortir une passe vers Haller...

... mais le couloir a été bloqué, et Varane sort en avançant et va faire reculer la Côte d’Ivoire.

Fort Boyard géant

Par Maxime Brigand à Lille

Certains racontent leur vie comme un enchaînement de boîtes à ouvrir, d’autres comme une série de cadenas à faire sauter un à un. Dimanche après-midi, soit un peu moins de 48 heures après avoir poussé la première porte internationale de sa vie, il fallait ainsi écouter Jonathan Clauss, 29 ans, son bonheur communicatif et son destin à faire rêver tous les gosses de France, s’ouvrir encore un peu plus :Puis :Pour avoir vu défiler les trajectoires au cours des nombreux voyages en ballon de sa vie, Didier Deschamps connaît bien cette histoire de verrous. Le sélectionneur des Bleus sait également que le buggy qui doit amener ses hommes sur les dunes du Qatar en novembre prochain en rencontre un paquet d’une compétition à l’autre, que ce soit au cours d’un match amical en province, lors d’un match de qualification à Helskinki ou sur les hauteurs d’une phase finale de Ligue des nations remportée début octobre à Milan. Dans la foulée de la victoire marseillaise de l’équipe de France face à la Côte d’Ivoire (2-1) vendredi, Deschamps a donc salué un adversaire qui a réussi à mettresa troupe, notamment au cours d’une première période qui aura eu le mérite de distribuer les bons points du nouveau système tricolore tout en confirmant quelques pistes de travail pour les matchs à venir. La réception de l’Afrique du Sud, mardi soir, aidera à mesurer les premières corrections.Face A : au Vélodrome, l’équipe de France a d’abord été plutôt convaincante avec le ballon et a confirmé la pertinence de la nouvelle structure qu’elle travaille avec un peu plus d’attention depuis septembre (un 3-4-1-2 avec, entre autres, un Griezmann chercheur de zones libres devant deux poumons complémentaires et deux pistons supersoniques envoyés très haut pour matraquer les couloirs adverses). Sans Karim Benzema, mais avec un Olivier Giroud qui a su être une planche précieuse pour sortir les ballons ou un partenaire idéal pour placer un coéquipier - souvent Christopher Nkunku, qui a malheureusement rapidement disparu, ou Antoine Griezmann - face au jeu entre les lignes intérieures, les Bleus ont su varier les poisons. On retiendra, par exemple, les quelques séquences où la bande à Deschamps a (enfin) su inviter le pressing adverse pour mieux le transpercer. Sur ce point, il est d’ailleurs important de noter l’évolution positive d’Hugo Lloris dans son comportement au pied. Face à l’Espagne en octobre, le capitaine avait été un poids plus qu’un atout. Cette fois, il a été plus calme et plus précis, permettant aux Bleus de piquer avec plus de succès.À ce petit jeu, Theo Hernández, passeur décisif pour Giroud et pion français qui a envoyé le plus de coups vendredi, a de nouveau marqué des points, et son pendant à droite, Kingsley Coman, a également été plutôt performant tout en affichant une bonne complémentarité avec un Jules Koundé lui aussi intéressant sur plusieurs points, mais qui semble pouvoir encore se lâcher davantage balle au pied (ce que Lucas Hernández a su progressivement faire).Face B : Didier Deschamps est également reparti de Marseille avec plusieurs notes pour l’avenir au sujet du comportement sans ballon de son équipe dans un schéma qui nécessite pas mal de répétitions., a alors souligné Raphaël Varane, lundi.Comme face à l’Espagne en octobre , l’équipe de France a de nouveau peiné face à un 4-3-3 à s’ajuster côté gauche à la position de l'ailier excentré droit : ici Nicolas Pépé, souvent collé à la ligne de touche. Sur certaines séquences, Lucas et Theo Hernández ont hésité entre les hauteurs et ont peiné à se coordonner, laissant alors Serge Aurier profiter d’un avantage structurel pour engendrer des décalages en compagnie de Pépé., a de nouveau expliqué Didier Deschamps lundi.Face à l’Afrique du Sud, qui devrait également évoluer en 4-3-3, le comportement défensif de l’équipe de France, qui semble de plus en plus assumer des phases de pressing haut et agressif, ce qui doit s’accompagner d’un comportement courageux de sa ligne défensive, va de nouveau être à surveiller.Contre desqui n’ont glissé dans la course au Mondial 2022 qu’au nombre de buts marqués, Deschamps devrait cependant faire un peu tourner les serviettes. À Lille, où les Bleus n’ont plus mis les pieds depuis leur nul avec la Suisse (0-0) au premier tour de l’Euro 2016, on va alors voir Mike Maignan retrouver des bois qu’il connaît bien et souffler sa première bougie internationale - la deuxième de sa carrière - depuis octobre 2020, mais aussi d’autres visages connus (Kimpembe, Digne, Rabiot, Kanté, Mbappé). Clauss, lui, va probablement connaître sa première titularisation en équipe de France, et ce, en terrain ennemi, faisant ainsi naître l’hypothèse d’une vague de sifflets comme celle connue par Sébastien Corchia à Lens en novembre 2016. Cela serait alors un nouveau verrou à briser pour le piston du Racing. Dans son coin, Didier Deschamps, qui fait actuellement plus dans le détail que dans(octobre 2020) et pourrait être privé de Pogba et Tchouaméni (le premier a reçu un coup vendredi, l'autre est fiévreux), continuera, de son côté, de chercher des clés. Oui, le foot international n’est parfois rien de plus qu’ungéant.