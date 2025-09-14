- Ligue 1
Revivez la victoire du PSG contre Lens (2-0)
C'est terminé ! Le PSG s'impose 2-0 grâce à un doublé de Bradley Barcola, mais a perdu trois nouveaux joueurs du blessure. Rendez-vous mercredi contre l'Atalanta pour ceux qui tiendront encore debout d'ici là.
M. Pignard, je crois que tout le monde attend avec impatience vos trois coups de sifflet, là.
Et encore un ballon offert à la tribune Boulogne par Mbaye. Histoire de féliciter le retour de quelques ultras de ce côté-ci du Parc ?
Cinq minutes de temps additionnel.
Et un pétard en tribunes pour Mbaye, après un contre bien joué par les Parisiens et un ballon qui traînait aux 20 mètres.
La parade de Risser ! Le portier lensois prive Ramos de son but, après un joli travail de Mbaye sur le côté droit.
Intervention du speaker pour faire cesser le chant "dans la boue, y'a des rats", à une semaine du Classique à Marseille. Sifflets en retour.
Et au-dessus en première intention pour Rayan Fofana !
Trop croisé pour Bermont ! Au milieu de ce rythme étrange, les Lensois se montrent encore dangereux.
Drôle de séquence avec M. Pignard qui interrompt le jeu, discute un instant avec les deux capitaines, avant de relancer les 22 acteurs.
🔀 Et Anthony Bermont remplace Matthieu Udol.
🔀 Wesley Saïd remplace Florian Thauvin, qui sort sous les sifflets.
Deuxième emmêlage de pinceaux pour Sima, servi en pleine surface par Thauvin mais qui ne parvient pas à taper dans le ballon.
A côté pour cette reprise réflexe de Thomasson, mais de son côté, Lens n'a pas abdiqué.
On se dirige donc vers un dernier quart d'heure de gestion pour Paris. Objectif : garder la victoire sans perdre de nouveau joueur.
Trois blessés donc déjà pour le PSG dans ce match, en plus de Doué et Dembélé ça va commencer à faire beaucoup.
🔀 Et João Neves remplace Warren Zaïre-Emery. Il aura à peine 20 minutes pour claquer un triplé.
🔀 Fabián Ruiz remplace lui le double buteur Bradley Barcola.
🔀 Le Brésilien est suppléé par Nuno Mendes.
Nouvel arrêt de jeu pour un Parisien blessé. Cette fois c'est Beraldo, qui va être évacué sur civière...
🔀 Et Rayan Fofana remplace Odsonne Édouard.
🔀 Double changement pour Lens. Saud Abdul Hamid remplace Ruben Aguilar.
Belle faute d'antijeu de Gradit sur WZE celle-là, modèle du genre.
Oh la terrible conduire de balle de Sima, qui avait pourtant faussé compagnie à toute la défense parisienne et filait seul vers le but de Chevalier !
Encore un arrêt pour Chevalier sur cette frappe de Thauvin ! Le dernier rempart parisien tient bon.
🔀 Senny Mayulu remplace Kang-in Lee, touché à son tour. Le grand retour du titi, alors que le Parc chante pour Presnel Kimpembe.
Un doublé et des jambes pour Barcola c'est la meilleure nouvelle pour le PSG, qui va en avoir bien besoin dans les prochaines semaines...
Normalement quand Vitinha frappe de là, c'est but pourtant.
⚽ Le doublé pour Bradley Barcola ! Des grands espaces plein axe, une cavalcade vers la surface et une frappe rasante au ras du poteau de Risser !
Pourtant normalement quand Vitinha frappe des 20 mètres, c'est but.
Je crois qu'on est progressivement en train de retrouver WZE et son volume de jeu.
Et sur ce, c'est reparti au Parc des Princes.
🔀 Changement pour Lens au retour des vestiaires. Abdallah Sima remplace Morgan Guilavogui.
Et sur ce, c'est la pause au Parc des Princes. Désormais privé de l'intégralité de sa ligne d'attaque titulaire avec la sortie sur blessure de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG gère sans forcer face à des Lensois dangereux à plusieurs reprises. Pour l'instant, un bijou de Bradley Barcola suffit au bonheur du Parc.
La talonnade de Ramos sur ce centre de Mbaye ! Directement sur Risser.
Barcola ne joue tellement pas au même rythme que les autres, que quand il faut centrer dans la course d'un coéquipier, c'est compliqué.
Oh le coup de billard et Lens tout proche d'égaliser sur un CSC ! Tout était parti d'un tacle glissé magnifique d'Aguilar pour empêcher Mbaye de filer en contre.
Qu'est-ce que c'est dur de défendre en un contre un pour Hernandez dès qu'un attaquant prend un peu de vitesse...
La voie des airs par-dessus la défense lensoise, choix préféré des Parisiens cet après-midi.
🟨 Carton jaune pour Gonçalo Ramos pour simulation dans la surface.
Encore une frayeur dans la surface parisienne ! Mais la remise vers le but d'Edouard était bien trop molle pour inquiéter Chevalier.
Et pendant ce temps, Vitinha continue de faire grimper le compteur des ballons touchés.
Les sifflets pour Thauvin, avant les acclamations sur cette passe ratée...
Le titi est tout proche de marquer sur son premier ballon ! Il bute sur Risser en angle fermé, sur une passe dans le trou offerte par Vitinha !
🔀 Le Géorgien file directement au vestiaire, remplacé par Ibrahim Mbaye.
Visiblement, Kvara s'est fait mal sur l'action. L'occasion pour le Parc de scander son nom.
Et derrière l'intervention salvatrice de Zabarnyi sur ce centre tendu de Thauvin, alors que deux Lensois attendaient l'offrande au second poteau !
Oh l'ouverture remarquable de Vitinha par-dessus pour Kvara, qui est repris in extremis par Malang Sarr au moment de conclure !
Si Paris voulait endormir le match, il ne s'y prendrait pas autrement que sur ces dernières minutes.
Ramos qui vient donc offrir lui aussi des redoublements de passes dans le milieu de terrain.
C'est dans le mur pour Kang-in Lee !
🟨 Carton jaune pour Florian Thauvin, qui a accroché un Hernandez en bonne position plein axe. Joli coup-franc à suivre pour le PSG.
Oh le superbe geste pour faire rugir le Parc. Qui a même droit à une intervention dans les pieds autoritaire de Beraldo dans la foulée.
⚽ L'ouverture du score de Bradley Barcola ! Le n°29 décroche la lucarne de Risser d'un magnifique enroulé pied droit !
Toujours autant l'enfer de défendre sur un Barcola avec un peu de vitesse.
Bon, Kvara va mieux.
Thauvin en force dans le torse de Chevalier ! Et derrière Edouard qui se déchire complètement à bout portant ! Le PSG s'en sort miraculeusement !
Lucas Beraldo dans ses oeuvres avec une passe en retrait pour Chevalier bien mal sentie et que le portier est obligée de sortir de la main... On va avoir droit à un bon vieux coup-franc indirect dans la surface parisienne.
Et pourquoi pas l'appel plein axe de WZE pour cette longue ouverture ?
🟨 Carton jaune pour Odsonne Édouard, qui récolte un avertissement pour cette grosse faute.
Oh le tampon sur Kvara ! Il ne manquerait plus que le Géorgien soit blessé...
Déjà une première longue séquence de possession parisienne. Et les Lensois qui commencent leur visite grandeur nature des quatre coins de la porte d'Auteuil.
Et c'est donc Kvara qui prend le couloir droit pour le moment.
Here we go !
Et les 22 acteurs qui arrivent sur la pelouse. Ce sera maillot blanc crême pour Flotov et ses potes.
La tribune Auteuil rend hommage à Kama, supporter rouge et bleu décédé cet été à seulement 29 ans. "Kama pour toujours, ta joie restera éternelle", peut-on lire sur la bâche déployée par le CUP, accompagnée d'un tifo intégralement noir.
Salut les loustics ! Vous ne saviez pas quoi faire de votre dimanche aprem ? Ça tombe bien on va pouvoir suivre tous ensemble les aventures du PSG, qui reçoit Lens au Parc des Princes.
Par Tom Binet, au Parc des Princes