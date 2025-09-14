Revivez la victoire du PSG contre Lens (2-0)

Et sur ce, c'est la pause au Parc des Princes. Désormais privé de l'intégralité de sa ligne d'attaque titulaire avec la sortie sur blessure de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG gère sans forcer face à des Lensois dangereux à plusieurs reprises. Pour l'instant, un bijou de Bradley Barcola suffit au bonheur du Parc.