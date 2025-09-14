- Ligue 1
- J4
- Rennes-Lyon
Revivez la victoire de Rennes face à Lyon (3-1)
C'EST TER-MI-NÉ, le Stade rennais renverse complètement la table et s'offre le scalp de Lyonnais pourtant dominateurs durant une grande partie de la rencontre. L'expulsion de Tyler Morton et l'entrée de Mohamed Kader Meïté ont tout changé.
🔀 Changement pour Rennes. Mahamadou Nagida remplace Ludovic Blas
⚽ But de Mohamed Kader Meïté pour Rennes. La fin de match complètement de ce gamin de 17 ans, impliqué sur tous les buts de son équipe, et à la conclusion de ce centre qui met définitement fin aux espoirs de l'OL.
⚽ But de Mohamed Kader Meïté pour Rennes. Alors qu'on le pensait enfermé, il a réussi à s'infiltrer dans la surface et à tromper Descamps d'une frappe lourde depuis un angle très, très fermé. C'est dévié, certes, mais Karim Benzema n'a pas fait beaucoup mieux face à l'Atlético.
Neuf minutes de bonheur en plus. Côté lyonnais, il faudra être bien accroché à son siège.
PENALTY pour Renn... et non. Le Roazhon Park y a pourtant cru après avoir vu Mousa Al-Tamari tomber.
🔀 Changement pour Olympique Lyonnais. Ruben Kluivert remplace Malick Fofana
⚽ But de Anthony Rouault pour Rennes. C'EST VALIDÉÉÉÉÉÉ !!!
Gros moment d'incompréhension, après un coup de billard dans la surface lyonnaise. Mohamed Kader Meïté et Anthony Rouault la jouent Olive et Tom, alors que Jérémy Jacquet a percuté Rémy Descamps. Égalisation rennaise ou pas ?
🟥 Carton rouge pour Tyler Morton, qui a tenté d'envoyer un tacle les deux pieds décollés à Mohamed Kader Meïté. Il s'est heureusement loupé, mais l'intention était là.
🔀 Changement pour Olympique Lyonnais. Pavel Šulc remplace Khalis Merah
Quel arrêt de Rémy Descamps ! Face à Mohamed Kader Meïté, en angle fermé, le gardien lyonnais sort une claquette salvatrice.
🔀 Changement pour Rennes. Mohamed Kader Meïté remplace Breel Embolo
🔀 Changement pour Rennes. Seko Fofana remplace Djaoui Cissé
🔀 Changement pour Olympique Lyonnais. Rachid Ghezzal remplace Adam Karabec
Corner à la rémoise : jouer à deux pour mettre le danger par surprise. Corner à la rennaise : jouer à deux pour envoyer un centre au troisième poteau.
Adam Karabec beaucoup trop facile... Après s'être parfaitement extirpé du marquage adverse, le Tchèque pense tromper Brice Samba d'un subtil plat du pied. Problème : c'était mal exécuté et le gardien n'a pas eu à se faire prier pour capter la balle.
Ouh la vilaine semelle de Moussa Niakhaté... Rien à signaler du côté des arbitres de la rencontre, si ce n'est un coup franc au milieu de terrain.
L'OL tente de repartir en contre avec Corentin Tolisso et Malick Fofana, mais le Belge s'emmêle les pinceaux dans la surface.
Breel Embolo s'essaye aussi à la frappe de loin, sans danger pour Descamps.
🟨 Carton jaune pour Clinton Mata
Les Rennais ont mieux abordé cette entame de deuxième période. C'était difficile de faire pire.
Après une récupération haute, Valentin Rongier, seul devant la surface lyonnaise, n'arrive pas à inquiéter Rémy Descamps à cause d'une frappe trop molle.
🟨 Carton jaune pour A. Seidu
🔀 Changement pour Rennes. Moussa Al Tamari remplace Przemysław Frankowski
🔀 Changement pour Rennes. A. Seidu remplace Abdelhamid Ait Boudlal
C'est la mi-temps et l'OL mène logiquement 0-1. Mieux entrés dans la rencontre, les hommes de Paulo Fonseca n'ont pas laissé respirer leurs adversaires, puis ont profiter d'un léger réveil rennais pour se montrer dangereux à plusieurs reprises. Heureusement que Brice Samba est là pour que la soirée ne soit pas déjà pliée.
🟨 Carton jaune pour Corentin Tolisso
BRICE SAMBAAAAA qui remporte un double duel face à Khalis Merah, lancé seul au but, mais visiblement déstabilisé par l'envergure du gardien français.
Après une trêve internationale où il a été ignoré par Didier Deschamps, Corentin Tolisso a sorti son costume trois pièces pour faire tourner en bourrique le milieu breton.
Parfaitement placé dans la surface, Khalis Merah a peur de frapper et son centre termine dans les gants de Brice Samba.
Centre parfait de Maitland-Niles... pour Estéban Lepaul. L'attaquant rennais n'arrive pas à tromper Rémy Descamps, auteur d'une sortie hasardeuse
Maintenant que les Rennais investissent le camp lyonnais, les coéquipiers de Tanner Tessmann s'engouffrent dans les espaces et se rpcourent un coup franc, mal tiré.
🟨 Carton jaune pour Przemysław Frankowski
Bon, Przemysław Frankowski a décidé d'envoyer une bonne vieille louche directement dans le parcage de l'OL.
Et voilà ! Le Stade rennais revient dans le camp adverse et se procure même un corner.
Les Lyonnais continuent d'appuyer là où ça fait mal. Le Roazhon Park pousse, mais Rennes plie.
⚽ But de Corentin Tolisso pour Olympique Lyonnais
Amateurs de dragster : suivez de près le duel entre Malick Fofana et Przemysław Frankowski.
Bien trouvé par Abner dans la surface, Corentin Tolisso arrive à frapper, mais un pied rennais permet à Brice Samba de capter le ballon sans problème.
Estéban Lepaul initie un contre, qui termine en centre contré dans la surface des Gones.
En ce soir de finale d'EuroBasket, l'OL refuse de laisser le ballon à son adversaire, même après 24 secondes.
Perché dans les tribunes, Paulo Fonseca a pu admirer la sortie de balle de ses joueurs, la longue conservation... puis la passe filant directement en touche.
ZEEEEE PARTIIIII !
Joli tifo des ultras de Rennes. Ils n'ont pas trouvé d'autres idées que de simplement marquer « ULTRAS RENNES », quand même ?
Seko Fofana n'est pas titulaire côté rennais, mais Malick Fofana, lui, va bien commencer la match. On prend les mêmes que ceux ayant battu l'OM avant la trêve et on recommence.
Douzième de Ligue 1 avant le coup d'envoi, Habib Beye a décidé de titulariser Abdelhamid Aït Boudlal et Djaoui Cissé face aux Lyonnais. Breel Embolo et Estéban Lepaul, tous deux arrivés cet été, sont alignés pour la première fois sur le front de l'attaque.
Françaises, Français, bonsoir ! Venez combattre le blues du dimanche soir avec cet alléchant Rennes-Lyon. Ça se passe au Roazhon Park et ça s'annonce plus bouillant que dans le ciel breton.
Rennes
Olympique Lyonnais
Par Enzo Leanni, au Roazhon Park