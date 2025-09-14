Les nommés pour le trophée UNFP du mois d’août en Ligue 1 connus

Que des milieux de terrain parmi les candidats !

Ça y’est, le traditionnel trophée de jouer du mois fait son retour et en Ligue 1, il fera quoi qu’il arrive la part belle à un milieu de terrain après un mois de compétition. Ce dimanche, les trois nommés pour prétendre à cette récompense ont été dévoilés : il s’agit de João Neves (PSG), d’Ilan Kebbal (PFC) et de Tyler Morton (OL).

Plutôt solide comme milieu non ? 💪 Les meneurs de jeu sont à l’honneur pour le premier Trophées UNFP du Joueur du Mois de la saison 2025/2026 🏆 João Neves 🔴🔵 Tyler Morton 🔴🔵 Ilan Kebbal 🔵⚪️ Votez pour votre favori au mois d’août sur : https://t.co/7j58y5maif 🗳️… pic.twitter.com/IE7zXA9MQw — UNFP (@UNFP) September 14, 2025

Rien qu’avec son triplé totalement fou face au Téfécé, c’était quasi-assuré de voir l’international portugais dans cette liste. Même chose pour Kebbal, étincelant depuis le début de saison avec l’autre club de Paris, et déjà décisif quatre fois (trois buts et une passe décisive) après trois journées. S’il ne s’est quant à lui pas illustré de manière statistique, le très bon début de saison de l’Olympique lyonnais porte l’empreinte de l’hyperactif Morton qui signe des premières semaines intéressantes pour sa découverte de la Ligue 1.

Faites vos jeux !

