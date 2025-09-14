S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • Joueur du mois

Les nommés pour le trophée UNFP du mois d’août en Ligue 1 connus

AC
Les nommés pour le trophée UNFP du mois d&rsquo;août en Ligue 1 connus

Que des milieux de terrain parmi les candidats !

Ça y’est, le traditionnel trophée de jouer du mois fait son retour et en Ligue 1, il fera quoi qu’il arrive la part belle à un milieu de terrain après un mois de compétition. Ce dimanche, les trois nommés pour prétendre à cette récompense ont été dévoilés : il s’agit de João Neves (PSG), d’Ilan Kebbal (PFC) et de Tyler Morton (OL).

Rien qu’avec son triplé totalement fou face au Téfécé, c’était quasi-assuré de voir l’international portugais dans cette liste. Même chose pour Kebbal, étincelant depuis le début de saison avec l’autre club de Paris, et déjà décisif quatre fois (trois buts et une passe décisive) après trois journées. S’il ne s’est quant à lui pas illustré de manière statistique, le très bon début de saison de l’Olympique lyonnais porte l’empreinte de l’hyperactif Morton qui signe des premières semaines intéressantes pour sa découverte de la Ligue 1.

Faites vos jeux !

Découvrez les affiches de la première journée de Ligue 1

AC

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine