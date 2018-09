Bielsa : « Le métier d’entraîneur, c’est corriger pour bien choisir »

Depuis maintenant de nombreuses années, Marcelo Bielsa a choisi de ne plus accorder d’interview à la presse, par souci d’équité et de justice entre les médias. Par souci de justice et d’équité envers Marcelo Bielsa, So Foot publie les transcriptions in extenso de ses conférences de presse avec Leeds United. Cette semaine, Leeds accueille Birmingham City, toujours dans la peau du leader de Championship.

« Le club possède quinze joueurs et un groupe de cinq ou six joueurs qui méritent que je les conserve dans leur intégralité. Je ne voudrais changer mes joueurs pour rien au monde. Je crois que très peu d’équipes peuvent dire cela. »

« Pendant dix années, j’ai travaillé en tant que sélectionneur d’équipe nationale. Cela oblige à trouver des mécanismes pour que le transfert des principes soit intégré d’une manière plus rapide. Tous les entraîneurs n’ont pas à faire face à une telle situation. »

« Mon idée est la suivante : moins vous usez de la parole, meilleur vous êtes en tant que coach. »

À chaque fois qu’une équipe de football professionnelle joue, la victoire est une forme d’obligation. Je n’imagine aucune répercussion particulière dans le cas où nous parvenions à gagner.Bon, c’est une équipe qui encaisse très peu de buts. Par essence, cela constitue déjà une difficulté. Leur quantité de buts encaissés ne correspond pas à leur place au classement. À partir de cette donnée, ce match doit être perçu comme une difficulté significative.Il a dirigé Leeds United à la septième place du championnat, et cela me paraît être une belle distinction pour n’importe quel entraîneur de la Premiership. C’est un technicien déjà passé par plusieurs équipes dans cette division et cela lui donne une précieuse expérience.Pour un avant-centre, marquer donne toujours de la confiance. Lors des deux derniers matchs joués, il était souvent proche de la surface adverse. Il n’avait pas marqué contre Milwall, mais cette fois-ci, cela s’est concrétisé. Le plus important, c’est qu’il engendre des occasions de but. Et plus il va marquer, plus son importance grandira au sein de l’équipe.De mon point de vue, il est impossible qu’un club avec autant d’histoire que celle de Leeds ne possèdent pas les ambitions d’accéder au niveau supérieur.Je ne peux pas vous le dire à l’avance, mais il est clair que l’une des vertus de cette équipe est sa capacité à concéder peu de buts.Non, non. Aucun des joueurs dont nous avions parlé précédemment ne seront capables d’intégrer le groupe pour cette rencontre contre Birmingham.Non, pas particulièrement. Parfois, des associations d’idées sont possibles quand vous voyez un autre sport. Le basket, le hockey, le volley, le rugby... Mais pouvoir maintenir un parallèle constant là-dessus, non.J’ai commencé à entraîner...Il y a trente-cinq ans ! À cette époque, j’étais très influencé par Jorge Griffa. Il m’a inculqué son savoir aux Newell’s Old Boys. Je n’ai pas pris part à son travail, j’ai simplement collaboré. Aussi, j’ai beaucoup observé le travail de Louis van Gaal Oui. Au-delà des caractéristiques des rivaux, notre équipe est parvenue à rester fidèle à des principes.L’assimilation d’un style ne se traduit pas uniquement par une méthode. Il y a une influence nécessaire au niveau des dispositions de chacune des individualités. Et au-delà du contenu, l’importance se situe au niveau de la persuasion même du joueur.En toute sincérité, le professionnalisme du joueur anglais est admirable. Mais ce que je vous dis n’est pas une nouveauté pour les Anglais, non ?Vous savez déjà que les internationaux anglais sont des personnes sérieuses et responsables. Et je vais même globaliser ma réponse : je parle de tous les joueurs britanniques.En cela, il est très stimulant de développer des plans de travail. Enfin, il est important de souligner que je suis arrivé dans ce club dans des conditions idéales : d’une part, notre présaison était large, et d’autre part, la Coupe du monde nous a offert une longue période entre la fin de la saison et le début de la suivante afin de prendre des décisions sans précipitation. Autre chose : le club possède quinze joueurs et un groupe de cinq ou six joueurs qui, pour les évaluer de manière très synthétique, méritent que je les conserve dans leur intégralité. Je ne voudrais changer mes joueurs pour rien au monde. Je crois que très peu d’équipes peuvent dire cela. J’ai quinze joueurs inchangeables et cinq ou six jeunes en projection. Cela indique une bonne santé sportive de l’institution. De plus, la moyenne d’âge du groupe n’est pas haute.Je possède un avantage que tous les entraîneurs ne possèdent pas. Pendant dix années, j’ai travaillé en tant que sélectionneur d’équipe nationale. Cela oblige à trouver des mécanismes pour que le transfert des principes soit intégré d’une manière plus rapide. Un match de sélection nationale se prépare en deux jours, et vous avez en moyenne un match par mois à jouer. Tous les entraîneurs n’ont pas à faire face à une telle situation. Il est donc normal qu’un entraîneur n’apprenne pas à affronter des situations qu’il n’a pas à affronter. À ce niveau-là, je pense avoir l’avantage de savoir travailler dans un temps imparti.Ajouté à cela, nous avons pu avoir une préparation de sept semaines, ce qui est énorme, puis un mois complet d’analyse avant cette fameuse pré-saison. Tous ses aspects sont des avantages.Tout cela est instable, cyclique. Les matchs contre Swansea , Milwall et Middlesbrough apportent des éléments différents de ceux contre Norwich et Preston, car les productions sont différentes. Les problèmes que nous avons rencontrés contre Milwall ou Middlesbrough étaient très délicats à résoudre. En cela, nous ne pouvons pas affirmer que notre équipe soit consolidée. Nous avons encore des choses à démontrer pour prouver notre force. C’est un long cheminement, pas un sprint.Ici, nous avons à notre disposition plus d’informations que ce que nous sommes en capacité d’interpréter. Et nous recevons parfois tellement de données chiffrées que certaines peuvent nous amener à des conclusions, et d’autres à des conclusions contraires à celles que nous avions actées. Dès lors, l’entraîneur doit valoriser la statistique confirmée à travers ses yeux durant un match. Je crois que c’est la bonne façon de faire : il faut faire confiance à ce que l’on voit.En cela, il est important chez un entraîneur de reconnaître ses erreurs. Le métier d’entraîneur, c’est corriger pour bien choisir. Parce qu’après avoir passé la journée à faire des erreurs, vous finissez par prendre la bonne décision.Non, c’est vraiment une priorité. Ce que je vais vous dire ne signifie pas qu’il est essentiel de maîtriser la langue anglaise. Mais mon idée est la suivante : moins vous usez de la parole, meilleur vous êtes en tant que coach. La communication ne se fait pas à travers les mots, mais via des ateliers que vous pratiquez durant l’entraînement. Quand une équipe assimile une habitude, ce n’est pas par l’usage réitéré de la parole, mais grâce à des faits pratiques qui permettent d’incorporer l’habitude en question.