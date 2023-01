Benjamin Mendy déclaré non coupable de six viols

Une partie du verdict est tombée pour Benjamin Mendy.Accusé de sept viols, une tentative de viol et une agression sexuelle entre octobre 2018 et août 2021, Benjamin Mendy s’attendait à connaître la décision du tribunal de Chester ce vendredi. Après plusieurs mois d’audience, le joueur de Manchester City a finalement été reconnu non coupable de six des viols présumés qui lui étaient reprochés, comme le rapporte l'AFP. Un autre procès est déjà prévu à partir du 26 juin prochain pour juger les faits sur lesquels la justice anglaise ne s’est pas prononcée aujourd'hui.Incarcéré pendant quatre mois en août 2021 dans cette affaire qui pouvait lui valoir la prison à perpétuité, le défenseur de 28 ans était depuis placé sous contrôle judiciaire. Son club de Manchester City, pour lequel il n’a plus joué depuis l’été 2021, a rapidement pris acte du verdict dans un communiqué . Le club a tout de même refusé de commenter la décision puisque toutes les accusations n’ont pas encore été jugées. Alors que son contrat se terminera au 1er juillet 2023, Mendy ne portera probablement plus le maillot des. Il faudra donc attendre encore plusieurs mois pour connaître les conclusions de la justice concernant les dernières accusations contre l'international français.