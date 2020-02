Bamba retardement

Vol de gâteaux et but du milieu de terrain

» Il y a longtemps que le Parc des Princes n’a plus vraiment de secret pour Abdoul Kader Bamba, mais impossible que le Sarcellois de naissance n’oublie la première fois qu’il a foulé le billard de la porte de Saint-Cloud. Face au Paris-Saint-Germain le 4 février dernier, il a suffi d’un corner dès la quatrième minute pour frissonner : un ballon contrôlé à 16 mètres de sa propre cage plein axe, le temps qui s’arrête et un Julian Draxler enrhumé d’une roulette du talon. «» Non, le nouveau numéro 32 du FC Nantes ne s'embarrassera pas des notions de pression et de pusillanimité. Depuis cette défaite des Canaris (2-0), l’ailier gauche a un peu plus fait son trou au sein du dispositif de Christian Gourcuff, à l’image d’un Olympique de Marseille souillé samedi dernier au Vélodrome (1-3) grâce notamment à son premier but en Ligue 1. On ne dirait pas comme ça, mais voir Kader Bamba enrouler un caramel au fond des ficelles de Steve Mandanda relève d'un petit miracle.Le parcours du bonhomme est fait de passages à vide mais surtout de rebonds, nombreux et tous plus incongrus les uns que les autres. Comme lorsqu’il s’engage à Sedan, alors que la saison 2012-2013 a déjà démarré, de longs mois après son éviction du centre de formation du Téfécé, où il a joué de 12 à 17 ans. «"Je connais un joueur, ça vaut le coup de le voir" » , name-drop Christophe Point, directeur du centre de formation sedanais à l’époque. «» , contextualise Sébastien Tambouret, alors responsable des U19 du club rouge et vert. Sur les terres de la salade au lard, l’Ivoirien d’origine va passer de milieu axial à ailier et se découvrir un «» en la personne de Cheick Traoré, actuel latéral droit du RC Lens qui part en fou rire au moment d’évoquer son acolyte. «» Au cours de l’une de ses meilleures années de footeux, Bamba va également sublimer une génération en or qui ira chuter dans les dernières minutes en finale de Coupe Gambardella face aux Girondins de Bordeaux de Gaëtan Laborde et Enzo Crivelli (0-1). Avec, au cours de ce parcours historique pour les Sangliers, plusieurs prestations marquantes de l’occupant du couloir gauche sedanais. Notamment face à... Toulouse, pour le symbole, mais aussi et surtout à Auxerre en 32de finale (1-1, 2-4 tab) lors d’un match que peu d’acteurs ont oublié, à commencer par son coéquipier de l’époque Mehdi Boudiba : «C’est un peu tout cela, Kader Bamba : un hédoniste du ballon qui a depuis toujours placé le plaisir au premier plan, bien avant de faire en sorte que les portes ne s’ouvrent. Quitte à parfois froisser ses coachs, pour qui la gestion du phénomène n’a pas toujours été de tout repos. «(le 15 février dernier, N.D.L.R.)» , raconte Richard Déziré, qui l’a eu sous ses ordres lors de son drôle de passage au Mans. Jordy Njike, coéquipier dans les Ardennes, réécrit même l'histoire en rêvant : «» En témoigne un geste lâché lors de son premier match disputé avec les Sangliers, qui plus est dans le derby face à Reims, dont Bamba se souvient parfaitement : «» Sébastien Tambouret, lui, évoque à Sedan «» Tous se souviennent d’un joueur facile et terriblement provocateur dès qu’on le place sur un rectangle vert, qui vit pour le défi et n’est jamais aussi heureux qu’à la sortie d’un "un contre un" plié le long d’une ligne de touche. C'est Sonhy Sefil, ancien coéquipier, qui le dit : «» . «» , se marre Moussa Doumbia (celui de Granville, pas de Reims), qui lui préparait des gamelles-repas lors de leur passage manceau. Lui-même l'avoue : «» . Et cela a pu lui jouer des tours, comme le jour où dans l’intimité du vestiaire à l’avant-veille d’une joute importantissime avec le CSSA, un Sefil excédé par les chambrages de son attaquant a une envie soudaine de le décalquer. «, désamorce Traoré."continue Kader, je vais te péter la jambe". »Mais la raison pour laquelle la trajectoire de Kader Bamba mérite d’être contée, c’est pour le virage qu’a pris sa carrière, à l’intersaison 2013. Alors que le FC Nantes valide sa remontée dans l’élite en tapant... Sedan à la Beaujoire sur un CSC de Florentin Pogba (1-0), les Sangliers coulent vers le dépôt de bilan et le centre de formation local ferme ses portes au lendemain de la finale au Stade de France. Pendant que la plupart des talents locaux trouvent un point de chute pour continuer leur progression, Kader, en l’absence de «» , renoue avec ses racines, au Cosmopolitan Club de Taverny (95). C’est dans ce club de la banlieue nord de Paris que le môme a tapé ses premiers ballons et avait rebondi une première fois, avec une pige de six mois en U19 entre la fin de son aventure toulousaine et le début de la parenthèse sedanaise : un cocon, un vrai, où il retourne toujours dès que l’occasion se présente. Abdoul Kader ( «» ) est natif de Sarcelles mais y a vraiment débarqué à cinq-six ans à la séparation de ses parents (un père ivoirien, une mère sénégalaise). Aujourd’hui, la maman habite toujours la même maison au pied du terrain du Cosmo, ce même stade où Kader a commencé à attirer l’oeil des clubs professionnels. Et parmi la petite dizaine de formations intéressées, l’entraîneur de ses jeunes années tabernaciennes Christophe Le Grall se souvient d’un Paris Saint-Germain «» . Mais la mise sera finalement raflée par le Téfécé malgré l’attachement du gamin pour l’escouade de la capitale. «» , ajoute Le Grall, que Bamba appelle lui-même «» .À ses 19 ans et malgré une toute fraîche participation à la finale de Gambardella au CV, Kader est donc de retour chez les siens, «» , précise l’intéressé sans certitude. Mais à la suite d’une première saison marquée par une historique victoire en Coupe du Val d’Oise, l’attaquant va tout doucement mettre le football de côté. La faute à un essai à Auxerre qui n’aboutira pas, couplé à une blessure au genou. «, confesse-t-il.» Bachir Diop, son coéquipier à l’époque, confirme : «» Parmi eux, Abdoulay Diakite, l’un de ses tous meilleurs amis. Les deux garçons, qui se connaissent depuis le CM2, passent alors leur temps côte à côte : «» , avoue Diakite. Une période au cours de laquelle ce fan de NBA, de son propre aveu, se laisse aller. C’est d’ailleurs le jeune Abdoulay, soucieux d’aider son pote d’enfance, qui lui trouvera un boulot : livreur au « Pop Sushi » de Taverny : «» . Déterminé à faire autre chose de sa vie que de livrer de la fine gastronomie nippone, Bamba retrouve les pelouses de manière plus régulière. Dans son quartier, personne n'est dupe : Kader est un crack et n'a rien à faire là. Ce qui interpellera Thierry Gomez, le président du Mans qui obtiendra sa signature un peu plus tard : «Il faut dire aussi que le joueur traîne une bonne casserole, depuis le conseil de discipline - son deuxième au TFC - qui a mis fin à son séjour sur les bords de la Garonne lorsqu’il avait 17 piges. Le problème serait venu de son côté boudeur, têtu et parfois bagarreur dont on parle partout où il est passé. «» , synthétise aujourd'hui Bamba. Il est question d’une sombre embrouille avec Mickaël Debève à l’entraînement, sur fond de tour de terrain non effectué. Mais l’origine de cette décision reste floue et confidentielle : aujourd’hui du côté de la communication de Nantes, on prend soin de faire en sorte que le sujet soit évité, quitte à couper la parole à un joueur qui semblait prêt à aborder la question comme un grand garçon. Toujours est-il que ce tournant a clos un chapitre de quatre ans et demi très mitigés pour le jeune Kader, en gros manque de temps de jeu en Haute-Garonne. «, explique Patrick Maricel, qui l’a eu en préformation chez les Violets.» Heureusement que les parties de baby-foot en doublette avec Hassane Kamara, arrivé en même temps, ont aidé à passer le temps au centre. «» , témoigne le pote, qui ressort avec fierté la photo de leurs retrouvailles en Ligue 1 en septembre dernier. Au sujet du départ brutal de son ami, l’actuel latéral gauche rémois relativise : «» Effectivement, Kamara prendra lui aussi ses cliques et ses claques quelques mois plus tard et les trois seuls membres de cette génération qui réussiront à faire carrière chez les pros auront été des indésirables dans la ville rose : Bamba, Kamara et Kevin Rodrigues. «» , décortique Kamara. Pas étonnant, finalement, pour un fan du «» de Javier Pastore.Le destin de l’attaquant a finalement tenu à une compilation YouTube en 2016. Bachir Diop, coéquipier mais également éducateur au Cosmo, fait la connaissance des frères agents Nicolas et Xavier Benichou, et leur bourre le crâne au sujet de Kader, son cadet d’une dizaine d’années. Après quelques mois de snobisme, c’est finalement une vidéo des meilleurs moments de la pépite en finale de Gambardella, lancée par Bachir en marge d’une détection de jeunes à Marseille, qui convaincra l’un des frangins de contacter Richard Déziré, en poste au Mans FC en CFA2. Un entraîneur avec qui tout n’a pas été rose, avec un mélange de suffisance dans l’attitude et d’irrégularité sur le terrain. «» , témoigne l’ex-Manceau Kevin Schur. Le feu follet est tout de même au-dessus du lot, et ce n'est pas son ami Yoan Pivaty qui contredira ça : «» Arrivé en milieu d’exercice, Bamba reprend rapidement espoir quant à ses rêves de professionnalisme et dit adieu à la Sarthe dès l’intersaison 2017, après une accession à l’échelon supérieur et un exercice prometteur, lorsque les portes de la Ligue 2 s’entrouvrent. Comme souvent dans son parcours, les belles promesses ne sont qu’illusion : il ne reçoit rien et revient toquer à la porte du Mans à la fin de l’été, ce qui fera grincer quelques dents au club. Il mettra définitivement les voiles un an plus tard direction Nantes, après une saison marquée par une nouvelle montée - en National - et un match étincelant en 32de finale de Coupe de France contre Lille (défaite 4-2). «, lâche Moussa Doumbia» Le frère de Yassine Benzia, assis en tribunes à côté de Diop, sera lui-même sous le choc. Le match du basculement et qui le mènera vers un pré-contrat au FC Nantes en prévision de la saison suivante, même si l’octuple champion de France n’avait pas attendu l’épisode LOSC pour penser à lui, comme l’explique le directeur du centre de formation nantais Samuel Fenillat: «» Son départ laissera quelques traces au Mans FC comme le regrette Déziré malgré le souvenir d'un garçon attachant et talentueux : «Et comme rien ne sera facile dans cette histoire, la dernière étape en Loire-Atlantique a peut-être été la plus pénible, avec un Vahid Halilhodžić qui était loin d’avoir fait de ce miraculé sa priorité. «» , explique Fenillat. Le coup du tonnerre provoqué par le départ de Vahid Halilhodžić au tout début du mois d’août sera un nouveau tournant. «» , ose l’entraîneur de la réserve des Canaris Pierre Aristouy, avec qui Bamba a bouclé sa saison 2018-2019 à 10 buts et 10 passes décisives ainsi qu’un titre en National 2. Au lieu de s’engager à Boulogne-sur-Mer ou Quevilly, qui avaient montré leur intérêt, le talent de Taverny a préféré exploser dans l’élite. Suffisait de savoir le dégoupiller.