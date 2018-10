Balotelli va suivre un programme de réathlétisation

2

JP

Ça va transpirer sur la Côte d'Azur ! Pas en grande forme du côté de Nice , Mario Balotelli n'a joué que trois pauvres matchs depuis le début de la saison pour un total rachitique de zéro but. Pas retenu pour le match de vendredi dernier face à Toulouse (1-1), Super Mario ne fait pas non plus partie de la liste de Roberto Mancini pour les prochaines rencontres de l'Italie.Une situation préoccupante à laquelle Patrick Vieira veut remédier. Et pour cela, l'attaquant italien ne va pas chômer.révèle en effet qu'il va s'engager dans un «» type préparation estivale. Du physique, du physique et encore du physique en perspective !Interrogé par Canal Plus, Vieira n'en fait pas un mystère : «Des retrouvailles avec l'OM qui s'annoncent par ailleurs savoureuses.