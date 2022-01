Auxerre se pose sur le podium, Nîmes croque Dijon

Victorieuse sur la plus petite des marges à Grenoble (0-1), l’AJ Auxerre s’installe provisoirement à la troisième place du classement, avec autant de points que le Paris FC (4e) et Sochaux (5e). Nîmes a réalisé une belle opération sur le terrain de Dijon (1-2), tandis que Pau et Bastia se sont fait plaisir contre Rodez (4-0) et QRM (3-0).

Auxerre reste dans le coup. Quelques heures après le succès de Sochaux au Havre (0-1), les Icaunais ont profité de leur victoire à Grenoble pour dépasser le FCSM et le Paris FC - dont le match à Dunkerque a été reporté pour cause de Covid - et s’installer à la troisième place du classement. Un but de Gaëtan Charbonnier, servi sur un plateau par Mathias Autret (31), a fait le bonheur de l’AJA, moins spectaculaire, mais plus solide qu'à l'accoutumée. Les Grenoblois, eux, se demandent probablement encore pourquoi le but de Yoric Ravet a été refusé par le corps arbitral (73).Déjà l’effet Nicolas Usaï ? Toujours est-il que le nouveau coach nîmois a sans doute apprécié l’entame de match de ses joueurs à Gaston-Gérard. Ceux-ci n’ont eu besoin que d’une grosse demi-heure pour faire très mal à un DFCO plombé par la Covid-19. Intenable, Niclas Eliasson a montré le chemin (5), puis a été imité un peu plus tard par Julien Ponceau (31). L’expulsion stupide de Théo Sainte-Luce juste avant la pause (45+1) et la réduction de l’écart de Romain Philippoteaux (56) n’ont pas fait plonger les Crocos, qui dévorent avec appétit trois points bienvenus en ces temps troubles.Jauge ou pas, Furiani reste un sacré traquenard pour les visiteurs. Seule équipe encore invaincue à domicile cette saison, le SC Bastia a dompté le promu normand avec autorité. Benjamin Santelli (14) et Kylian Kaïboué (80) ont tous deux fait ficelle en profitant d’amours de passes de l’extérieur du pied, respectivement distillées par Christophe Vincent et Julien Le Cardinal. Amine Talal a ensuite fait parler son sang-froid pour clôturer la marque (87). Les Corses quittent la place de barragiste et viennent se hisser au 13rang, juste derrière leurs adversaires du soir.Pau s’était endormi fin 2021, en témoignent ses trois défaites de rang en décembre. La formation des Pyrénées-Atlantiques s’est réveillée ce samedi. Et avec brio. Opposés à Rodez, les Palois ont fait la différence au retour des vestiaires grâce à Erwin Koffi (52), Jovan Nišić (60), Victor Lobry (71) et Zakaria Naidji (76), sans oublier les deux passes décisives d’Ebenezer Assifuah. Dure soirée pour Marc Vidal, titularisé dans le but aveyronnais pour pallier les absences des autres gardiens de l’effectif. L’ancien Toulousain n’avait plus joué chez les professionnels depuis 2014.Ce n’est pas encore ce week-end que Valenciennes s'éloignera vraiment de la zone rouge. Pourtant, les Nordistes avaient pris les devants contre Guingamp, Emmanuel Ntim ayant trouvé la faille de la tête sur corner (22). Mais les Costarmoricains ont poussé, Mathieu Debuchy a commis une main volontaire synonyme de penalty et de rouge direct (73) et Frantzdy Pierrot, tout en maîtrise, a ramené les siens à hauteur (74). À l’arrivée, ça donne un nul qui n’arrange personne, comme le veut l’expression consacrée.