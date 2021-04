Auxerre et Le Havre se neutralisent

Auxerre (4-1-4-1) : Leon - Arcus, Jubal, Coeff, Bernard - Touré (Bellugou, 67e), Hein (Begraoui, 78e), Sakhi, Autret, Dugimont - Le Bihan. Entraîneur : Jean-Marc Furlan.



Le Havre (4-5-1) : Gorgelin - Coulibaly, Gibaud, Basque , Meras - Cornette (Abdelli, 77e), Fontaine, Lekhal, Bonnet, Alioui - Thiare (Boutaib, 78e). Entraîneur : Paul Le Guen.

Le fameux nul qui n'arrange personne.L'AJ Auxerre peut nourrir des regrets. Alors que la victoire était impérative pour recoller avec le top 5, les joueurs de Jean-Marc Furlan sont complètement passés à côté de leur sujet et ne peuvent faire mieux qu'un match nul face à des HACmen courageux, mais qui, avec 38 points au compteur, n'ont toujours pas assuré leur maintien dans l'antichambre.Dans un premier acte particulièrement frustrant tant les deux équipes balancent sans réfléchir, il faut retenir un Gorgelin très solide et qui ne craquera qu'à quelques instants de la pause, lorsque Rémy Dugimont laisse tomber les tentatives de loin pour le fusiller entre les jambes à bout portant. Au retour des vestiaires, Le Havre profite d'une faute stupide d'Alexandre Coeff sur Jamal Thiaré dans la surface pour revenir au score sur penalty grâce à un Alexandre Bonnet intraitable face à Donovan Léon. Après la sortie conjointe sur blessure de Touré et Thiaré à la suite d'un gros choc frontal, la fin du match se résume à voir Mickaël Le Bihan et l'AJA buter coup sur coup sur la défense normande et un Gorgelin des grands soirs.Finalement, le Paris FC s'envole à six points devant les Icaunais qui, ce lundi, viennent peut-être de dire adieu aux barrages. Franchement dommage et, surtout, très décevant.