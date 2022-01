Le mutisme londonien.



En concédant un match nul face à Burnley ce dimanche (0-0), Arsenal a enchaîné une quatrième rencontre sans inscrire le moindre but. Un chiffre qui fait retomber les Gunners dans leurs travers et surtout, une première depuis le mois de décembre 2005.





4 - Arsenal have failed to score in four consecutive matches in all competitions for the first time since December 2005. Uninspired. pic.twitter.com/RrZo7P8NBP