Au terme d'une purge, Nancy et Sedan stagnent

Nancy (4-4-2) : Sourzac – Bussmann, Pellegrini, Mendy, Etcheverria – Mouazan (D. Sakho, 63e), El Aynaoui, Umbdenstock, Cropanese – L. Cissé (Nangis, 63e), Robinet. Entraîneur : Albert Cartier.



Sedan (5-4-1) : Lembet - Fleurier, Séance, Carlier, Soukouna (Harvey, 70e), Silva - Maes (Fadhloun, 80e), Vanbaleghem, Ayari, Khous (Bekhechi, 66e) - Ramalingom (Abdeldjelil, 80e). Entraîneur : Olivier Saragaglia.

AL

Deux anciens pensionnaires de Ligue 1, pour une purge digne d'un mauvais péplum.Devant plus de 7000 personnes, Nancy n'a pas su se défaire d'un Sedan en infériorité numérique pendant plus d'une heure (0-0), la faute au gros match de Maxence Carlier côté Sangliers, et à sa propre impuissance. Alexandre Cropanese obtient la première situation, mais son enroulé excentré n'inquiète pas Geoffrey Lembet (11). Les Lorrains ont la possession, mais celle-ci est plutôt stérile alors que les Ardennais verrouillent les espaces. Cropanese se signale à nouveau sur une frappe lointaine, repoussée des deux poings par le portier sedanais (24). Carlier multiplie les retours défensifs, tandis que son coéquipier, Romain Fleurier, se montre naïf et écope de deux biscottes, à valeur de rouge, en une minute (30).Toutefois, l'expulsion de Fleurier coupe les ailes des Nancéiens, qui se mettent à combiner toujours plus dans le vent. Isaak Umbdenstock frôle même la catastrophe sur un corner dévié, mais Martin Sourzac se couche sur le cuir, sur sa ligne (44). Après un deuxième acte soporifique, l'ASNL aurait pu racheter ses péchés, mais Diafra Sakho n'attrape le cadre ni en déviation (88), ni de la tête (90+1).Nancy est neuvième (à trois points de la deuxième place), Sedan est treizième à seulement deux unités... et toujours bloqué dans la zone rouge.