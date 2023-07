« Faire des beaux maillots avec du jaune et du vert, c’était très compliqué »

Il y a quatre ans, tout a basculé : la présidente est partie, 13 des 14 joueurs de l’effectif ont suivi, ainsi que le coach. C’était comme une descente aux enfers. La question de mettre le club en sommeil s’est même posée. Yohann Gouronnec est devenu le nouveau président. Une année plus tard, l’équipe senior est reléguée du Régional 2 au Régional 3, et l’AS Pleubian-Pleumeur fait la demande pour descendre en District 1. Le motif : pas assez de joueurs. Depuis, une toute nouvelle page s’est écrite…

Quelle est la genèse de l’histoire de votre maillot ?

Notre attaquant Pierre-Marie travaille dans une boîte de communication. Lui et moi, on est très potes et du coup, on s’occupe tous les deux des réseaux sociaux. On a fait un partenariat avec sa boîte qui s’appelle ATM Communication, située à Étables-sur-Mer. Il y a deux ans, nous avons gagné le concours Unibet, sponsorisant les maillots. On avait ce projet de refaire des nouvelles tenues. On a décidé de se rapprocher de l’Intersport de Paimpol, dans les Côtes d’Armor, et le nouveau directeur du secteur Alexandre Lourd, me a dit : « Si tu as besoin de quelque chose, n’hésite pas. » Je lui explique que le club cherche à créer ses propres maillots, et nous en discutons en décembre dernier. Il me dit que Puma vient de lancer un site configurateur. Le principe, tu fais toi-même tes propres créations. Tu choisis si tu veux un col V ou col rond, tu poses toi-même ton logo, tes sponsors et tes couleurs. Nous nous sommes alors lancés.

Décrivez-nous le processus de création.

Nous sommes partis d’une page blanche. On a souhaité garder l’ancien logo. Le club a été créé à la suite de l’entente des deux villes voisines de Pleubian et Pleumeur. Nous devions faire avec le jaune pour la première et le vert pour la seconde. Oui, c’est vrai que pour faire des beaux maillots, avec ces deux coloris, c’était très compliqué. Par exemple, le FC Nantes, ils font soit un maillot tout jaune ou alors tout vert. Quand on a su que les sponsors étaient prêts à s’adapter. On s’est dit banco. Pierre-Marie y a passé de nombreuses nuits, car il adore la création. Durant deux mois, fin février, après plusieurs discussions, nous avons sorti les modèles. Puis, on les a envoyés à Puma et ils les ont validés. On avait 15 semaines d’attente, on les a reçues début juin.

Quels étaient les critères pour trouver les bons sponsors ?

Le critère principal était que les sponsors jouent un véritable rôle dans le club. Nous ne voulions pas que, comme dans 99 % des clubs amateurs, les partenaires versent juste de l’argent. Il fallait aussi qu’ils soient du coin, parce qu’on est sur du très local. Forcément, il y a un retour sur l’impôt, c’est du mécénat. C’était donc clairement du donnant-donnant. Par exemple, les sponsors devaient s’adapter et être partants pour transformer leur logo afin qu’ils apparaissent sur le maillot.

Cela n’a pas été trop dur de trouver des sponsors qui acceptent ces critères ?

Honnêtement, non. Je suis commercial, et l’entreprise Mahé où je travaille a accepté de devenir notre sponsor principal sur la face avant du maillot. Pour le reste des partenaires, ce sont des gens qui suivent le club de base. Donc on a essayé de travailler vraiment tous ensemble. On voulait six sponsors et on les a eus rapidement.

Quel était votre budget pour créer vos tenues ?

Quand on a lancé le projet sur le site du configurateur de Puma, c’est 980 pour être précis pour un jeu de maillot. Il nous fallait deux tenues : une domicile et une extérieure. Nous sommes partis sur un somme de 2000 euros. Le plus gros investissement provient de mon entreprise, qui a été d’accord pour mettre 500 euros, étant donné que c’est celui qui apparaît sur la face avant du maillot. Pour le reste des sponsors, j’ai demandé 250 euros chacun afin qu’il s’affiche sur la tenue.

Comment s’est passé le shooting ?

Un très bon moment. On a décidé de prendre des joueurs de nos deux équipes, on ne fait pas de différences. Ce sont des gars du coin représentant la vraie vie. Nous faisons énormément d’opérations pour mettre en avant le club, c’est surtout pour avoir des sous, on ne va pas se le cacher. On a besoin d’argent pour faire vivre le club. On a donné rendez-vous à sept joueurs sur la plage de Pors Rand, et c’est Pierre-Marie qui a fait les photos.

Parlez-nous du très beau succès sur les réseaux sociaux…

Je n’aurais pas cru que cela marche autant. À la suite de la sortie du maillot, on a décidé de créer notre propre compte Instagram. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu un énorme succès, nous avons atteint 10 000 vues depuis le début du mois de juin. Les gens ont adoré le maillot. C’est incroyable. On voulait juste que nos sponsors soient contents et qu’ils aient un retour sur investissement. Nous avons eu plusieurs partages comme Footpack, un magasin de chaussures, mais aussi le district des Côtes d’Armor et la Ligue de Bretagne.

Est-ce que ce buzz vous a apporté des nouvelles choses ?

Nous avons reçu énormément de demandes de nouveaux joueurs des alentours. Malheureusement, nous ne pourrions pas satisfaire tout le monde. Nos 42 joueurs ont tous resigné pour une nouvelle saison. On va voir pour en recruter 2 ou 3 pour assurer un peu de concurrence. Cela a permis aussi de nous faire connaître hors de notre secteur.

