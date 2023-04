Tottenham, loin du conte de fées

La scène se passe dans la salle de presse du St Mary’s Stadium le 18 mars dernier. Après un match nul arraché dans les derniers instants par Southampton face à Tottenham (3-3), Antonio Conte se présente en conférence de presse et vilipende ses joueurs. « On a encore démontré que nous n’étions pas une équipe, mais seulement onze joueurs alignés sur le terrain, fulmine l’Italien après que son équipe a laissé filer une avance de deux buts à un quart d’heure du terme. Je vois des joueurs égoïstes, sans âme, qui ne veulent pas aider leurs partenaires. » Pire, le vainqueur de la Serie A 2021 ne s’arrête pas là et surenchérit dans la foulée en rabaissant son propre employeur. « L’histoire de Tottenham, c’est ça : 20 ans que le propriétaire est là et ils n’ont jamais rien gagné, taclait le technicien de 53 ans, arrivé au club en novembre 2021. S’ils veulent continuer comme ça, ils peuvent changer d’entraîneur, plein d’entraîneurs, mais la situation ne pourra pas changer, croyez-moi. » Et ce qui devait arriver est tombé la semaine dernière : la fin de l’aventure entre Conte et Tottenham d’un commun accord.

Un éternel recommencement

Il est difficile de donner tort à l’ancien coach de la Juve, tant ces dernières saisons passent et se ressemblent pour les Spurs. Malgré de jolis exercices de ses joueurs stars tels que Harry Kane ou Rodrigo Bentancur (blessé au genou et out pour la fin de saison), les Lilywhites peinent à les traduire en succès collectifs. Le dernier trophée remporté remonte à la Coupe de la ligue anglaise 2008 après avoir disposé de Chelsea en prolongation lors de la finale (2-1, AP). À l’époque, un jeune latéral gauche de 18 ans du nom de Gareth Bale effectue ses premiers pas avec Tottenham, Sheryfa Luna est numéro 1 du top singles en France, et Marion Cotillard remporte l’Oscar de la meilleure actrice. Une période bien révolue.

Depuis la fin de l’ère Mauricio Pochettino, où l’équipe avait notamment terminé sur le podium lors de trois saisons consécutives avec une finale de Ligue des champions, les coachs de renom se sont succédé sur le banc des Spurs sans pour autant avoir le même succès : José Mourinho, Nuno Espírito Santo et donc Antonio Conte. C’est désormais l’ancien adjoint de ce dernier, Cristian Stellini, qui prend les commandes de l’équipe jusqu’à la fin de la saison. Il sera assisté par Ryan Mason, qui avait officié en tant qu’entraîneur intérimaire à la suite du limogeage du Special One. En parallèle des terrains, les problèmes se poursuivent aussi en coulisses. Pour son rôle dans l’enquête Prisma, le directeur général du club Fabio Paratici avait été suspendu pour 30 mois de tout lien avec le football italien. Ce mercredi, cette sanction a été étendue au monde entier et le dirigeant italien a fait appel de la décision. Dans l’attente d’un verdict, il a été mis en retrait par Tottenham et pourrait devoir renoncer au poste qu’il occupait depuis 2021.

Un avenir incertain

Éliminée successivement de la FA Cup par Sheffield United (1-0), pensionnaire de Championship, et de la Ligue des champions par l’AC Milan (1-0, score cumulé), malgré un adversaire plus qu’abordable, la bande d’Hugo Lloris reste sur un mois de mars très décevant. Pour ne rien arranger, la digne cinquième place en championnat se retrouve menacée par une horde de poursuivants déterminés à s’arracher le dernier ticket pour la Ligue des champions. Dans ce sprint final de dix rencontres, Tottenham croisera la route de tous ses adversaires directs, Brighton, Newcastle, Manchester United et Liverpool. Avec six rencontres de Premier League lors de ce mois d’avril, la formation londonienne pourrait jouer bien plus qu’une place dans la prochaine C1. À l’issue de cette saison, les Spurs auront alors un choix capital à faire pour leur avenir en décidant qui prendra les rênes de l’équipe. Il se murmure que Vincent Kompany, Julian Nagelsmann, Luis Enrique, Mauricio Pochettino, voire Christophe Galtier figureraient parmi les candidats potentiels. Le club du nord-est de Londres pourrait bien être inspiré par son voisin et rival, Arsenal, qui a su rebâtir une équipe avec un jeune technicien avide de faire ses preuves et se retrouve maintenant lancé vers le titre de champion d’Angleterre.

Un grand flou autour du nom du coach, mais aussi sur les contours du futur effectif. En effet, des questions se posent pour le futur des joueurs cadres. Récemment devenu le meilleur buteur de l’histoire du club, ainsi que de la sélection anglaise, Harry Kane voit la trentaine arriver, sans être parvenu à soulever le moindre trophée. S’il ne veut pas terminer sa carrière avec un palmarès vierge, il sait que son avenir pourrait devoir se dessiner ailleurs. Après son transfert avorté à Manchester City à l’été 2021, nul doute que le numéro 9 des Three Lions sera convoité. Il en va de même pour son coéquipier, le milieu de terrain danois Pierre-Emile Höjbjerg. D’ici là, pour les premiers pas de Stellini à la tête des Spurs ce lundi face à Everton, l’ancien défenseur de Serie A pourra compter sur ses joueurs et difficilement faire pire que la dernière sortie médiatique de son prédécesseur.