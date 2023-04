Tolisso, paré au décollage

L’image remonte à six mois. Le 16 octobre 2022, pour la première de Laurent Blanc sur le banc de l’Olympique lyonnais, Corentin Tolisso craque et laisse couler ses larmes sur la pelouse du Roazhon Park alors que ses ischio-jambiers le trahissent à nouveau. Revenu à l’OL l’été précédent, le milieu de terrain des Gones réalise que son rêve de disputer la Coupe du monde au Qatar s’envole et que son retour au bercail, cinq ans après son transfert au Bayern Munich, tourne pour le moment au fiasco. Un sentiment qui a bien évolué depuis. À l’aube d’affronter l’Olympique de Marseille en clôture de la 32e journée de Ligue 1 (coup d’envoi à 21 heures), les dieux du football ont enfin décidé de laisser Tolisso tranquille, et c’est l’OL qui bénéficie – enfin – de ce coup de pouce.

Moins de bobo, plus de Coco

Un retour au premier plan qui semblait néanmoins difficile à imaginer il y a encore quatre mois, en pleine trêve internationale. Tolisso se remettait alors de sa blessure et cherchait surtout à se débarrasser de ses pépins, aussi bien physiquement que mentalement. « Je fais tout pour aller bien. On parle souvent de travail invisible : je peux vous dire que mon travail invisible est parfait, affirmait le Gone dans un entretien pour Foot Lyon le mois dernier. Si mon travail invisible n’était pas bon, ce serait facile de rectifier et d’aller mieux. Mais comme ce n’est pas le cas, il est difficile de trouver une explication. C’est frustrant, mais je ferai tout pour redevenir à 100%. Et je le pense vraiment : tôt ou tard, cela s’arrêtera et je vais redevenir au top physiquement. J’essaie aussi de travailler mentalement afin d’être plus précis. […] J’ai eu beaucoup de problèmes physiques et cela peut être lié au mental. Je crois énormément à cela. Je travaille donc avec quelqu’un pour m’aider à ce niveau-là.».

Une situation pesante également pour Laurent Blanc, qui n’a pu compter à temps plein sur le numéro 88 de l’OL comme il l’aurait souhaité. « Corentin Tolisso, le joueur on le connait, lançait le coach de l’OL après la victoire des siens contre le Stade rennais début avril. C’est un garçon qui a de la qualité. Ces qualités footballistiques, tout le monde les connait. Il a connu des moments vraiment difficiles. En termes de blessures, c’est quelqu’un qui collectionne quand même. Donc il n’a pas pu enchainer. Chaque fois qu’il revient, il repart ». Mais depuis le début d’année 2023, Tolisso ne repart plus : incapable de tenir un match entier sur les quinze premières journées de championnat (excepté lors du large succès contre Angers), remplaçant à trois reprises et absent pour blessure cinq fois, il a depuis raté deux rencontres (officiellement non blessé), débuté deux matchs sur le banc dont un – contre le PSG – pour préparer la demi-finale de Coupe de France et, surtout, disputé cinq matchs dans son intégralité dont trois lors des cinq dernières journées. Une amélioration qui coïncide, comme par hasard, avec la bonne passe actuel du club rhodanien.

Le baromètre de l’OL

Sept matchs de rang (quatre victoires, trois nuls) sans défaite en Ligue 1, Lyon n’avait pas connu ça cette saison. Il faut même revenir au début d’année 2022 pour trouver une performance similaire. Une bonne série dans laquelle Tolisso, de retour en forme, joue un rôle prépondérant pour le plus grand plaisir de Blanc. « De le voir heureux comme ça, ça me fait plaisir parce qu’il le mérite. S’il retrouve vraiment son niveau et sa personnalité dans le jeu, il va nous faire énormément de bien. Si en plus il nous met quelques buts avec la frappe qu’il a, ça va être encore meilleur. J’espère que ce genre de match là, s’il arrive à les reproduire, ça va lui donner beaucoup de moral et nous faire du bien parce qu’on en a besoin ». Auteur de son premier but contre Rennes, Tolisso apporte enfin du liant dans un collectif lyonnais qui manquait cruellement de cohésion. Suffisant pour coiffer au poteau le LOSC et Rennes dans ce sprint final pour la cinquième place ? Éléments de réponse dès ce soir contre l’OM.

OL-OM : bataille de dynamiques