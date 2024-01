Pour ses 20 ans, So Foot sort un podcast, Tellement Pied, dévoilant les coulisses d'un article culte paru dans le magazine entre 2003 et 2023. Pour ce quatrième épisode, direction la Suisse, au printemps 2015, où So Foot s’est mis en tête de partir sur les traces de Sepp Blatter.

Corruption, systèmes mafieux, dérapages racistes et homophobes… Les mots étaient rarement tendres quand ils concernaient Sepp Blatter. Pour ses nombreux détracteurs et adversaires, le Suisse était l’incarnation du Mal, un dictateur sans scrupule prêt à tout pour régner sur le football mondial. Lui, se voyait plutôt comme un pape qui distribuait la bonne parole, pour « développer le football à travers le monde », et les biftons aux quatre coins du globe.

Alors que chroniquer la FIFA n’est pas vraiment pas le dada du magazine So Foot, Antoine Mestres et Victor Le Grand, alors jeunes pigistes aux dents longues, décident de prendre en main une mission aussi simple que casse-gueule : partir en Suisse pour rencontrer tout l’entourage du président de la FIFA et Sepp Blatter himself, avant qu’il ne se représente comme ultra-favori à sa propre succession, briguant un cinquième mandat au printemps 2015.

Dans ce quatrième épisode de Tellement Pied, nous revenons sur cet article titré « L’envie de Sepp », paru dans le 126e numéro de So Foot, en mai 2015. Un article qui a demandé, entre autres, notes de frais, quelques bouteilles de blanc, une lettre manuscrite et un pied dans une porte..

Retrouvez l’épisode « Sepp Blatter : des questions pour un champion » sur toutes les plateformes de stream audio.

