En direct : vivez l'Incroyable Brocante Sports sur Twitch !

10 000 personnes pour la 1re édition. Combien pour cette deuxième ? Football et basketball, mais aussi cyclisme, tennis, rugby, sports US & olympiques... So Foot et TrashTalk te proposent le dimanche 21 mai à Paris de déambuler dans les allées de la plus incroyable brocante de sports au monde ! Et tout ça, sera à vivre sur Twitch ! Folie.

Comme si vous y étiez !

Après le succès de notre première « Incroyable Brocante Sports » (+ de 9000 visiteurs), voici l’édition 2.0 ! Football, basketball, cyclisme, tennis, rugby, sports US et olympiques… Cet événement inédit en Europe s’adresse à tous, amoureuses et amoureux de sport à l’ancienne et collectionneurs et collectionneuses de pépites vintage. Ça vous botte ? Alors retenez ça :

Le dimanche 21 mai

Ground Control (87 rue du Charolais – Paris XII)

9h-19h

Mais pour les plus curieux d’entre vous, et surtout pour ceux qui ne pourront pas venir à ce sublime évènement, on a trouvé le remède à tout ! Léo Tourbe et Matthieu Darbas – que vous avez surement déjà croisé pour La Commission de Discipline, tous les Mardi de 17h30 à 19h00 sur Twitch – vous feront vivre tout ça. Comment ? Grâce à deux lives ! Rendez-vous de 9h à 11h30 et de 13h à 16h sur la chaîne SoWhat pour kiffer tous ensemble. Et hop, on vous met déjà le lien pour nous suivre.

Ah oui, dernière chose, il se peut qu’un célèbre personnage fasse son apparition à la fin des deux lives. À dimanche la team Twitch !

« Joaquín m’a accompagné toute ma vie ! »