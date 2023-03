Revivez l'épisode 3 de Koh-Lanta : Le Feu Sacré

Le match du PSG en huitième de finale retour de Ligue des champions, c'est demain. Et comme vous voulez faire (un peu) autre chose que de regarder du football en soirée, nous avons pensé à tout. Koh-Lanta : Le Feu sacré, c'est maintenant !

23h42 : Une élimination directe, une recomposition d’équipe, des cartes complètement rabattues… Le prochain épisode de Koh-Lanta s’annonce fou ! D’ici là, gardez le sourire comme Rudy et ne vous énervez pas trop comme Elodie ! Et bien sûr, profitez des notes de ce troisième opus qui arrivent dans la foulée… Bonne fin de soirée les aventuriers !

23h41 : WOOOOOOOOOOOOW ! ALEXANDRE SE FAIT VIRER ! LA CLAQUE MONUMENTALE ! Et Elodie s’en sort grâce à un demi-miracle…

23h40 : Face à face Alexandre-Elodie pour terminer !

23h39 : Deux votes Alexandre, deux contre Elodie, deux contre Rudy. C’est chaud…

23h38 : MAIS NOOOOOOOOOOON ! Christine récupère le feu sacré !!! Oh Tania a complètement vrillé !

23h37 : Le clash Alexandre-Rudy pour les prochains épisodes, ça va sentir la poudre.

23h36 : Début du vote pour Elodie. Sa dernière séance.

23h33 : Bon, Elodie mène sa barque toute seule dans le jeu. Elle trop négative selon sa tribu. J’ai l’impression que ça va se terminer rapidement cette histoire.

23h31 : « Personnellement, ce n’est pas du tout difficile pour moi ». OK, Tania a pris sa décision, elle semble sereine. Rudy aussi.

23h30 : LE CONSEIL ARRIVE ! Est-ce qu’on éteint la torche d’Elodie avant pour gagner du temps ?

23h29 : Ne votez pas Rudy, ça ne sert à rien.

23h28 : C’est d’une crasse cette alliance Rudy-Tania… Franchement, le niveau de fourberie est incroyable.

23h26 : OUIIII ! Elodie est (un peu) entré dans la tête de Tania. Enfin j’ai l’impression…

23h25 : Allez Elodie, c’est ton moment. Il faut convaincre Tania de te sauver toi et pas Rudy. C’est pas gagné, mais il faut tout donner maintenant.

23h24 : Alexandre qui fait le discours mi-figue mi-raisin. Il est là, le vrai Suisse.

23h22 : Le petit sourire malin de Rudy, on l’a vu.

23h21 : Tania elle arrive sur le camp avec un gros message « TEAM RUDY » sur son front. C’est PAS DU TOUT flagrant.

23h20 : Cette vieille technique d’Elodie qui simule la découverte d’un collier. Non mais si ça marche, c’est le braquage du siècle…

23h18 : Les champions qui choisissent de voter Rudy dans le vent… Arrêtez votre cinéma deux minutes.

23h16 : Elodie cherche le collier d’immunité et elle a bien raison. Par contre, il faut qu’elle arrête de paniquer, ça ne lui rend pas service.

23h15 : C’est terrible ce qu’on voit. Les gens qui lui disent : « Je ne sais pas quoi te dire… » Allez, dites-lui que vous allez l’éliminer.

23h13 : Rudy s’est planté, il le sait. Mais il sait aussi que Tania va le protéger. Et Elodie se sent en danger. Je vous l’avais dit ou pas ?

23h12 : Alors, la jeunesse va-t-elle craquer sous la pression ? « On va voir si elle revient orange » Bel esprit artistique chez Frédéric.

23h11 : Nicolas, Grace, Clémence, Quentin… Ils sont tous contre l’avis de Tania !

23h10 : Rudy a sauvé Tania, mais les Jaunes ne veulent pas que Tania sauvent Rudy ? C’est ce que j’appelle un coup de pression.

23h09 : Dix minutes de pub, wow !

22h59 : Vous avez déjà participé au grand concours Koh-Lanta, vous ? Si oui, j’espère que vous êtes devenus riches.

22h58 : Bon, après, on n’est jamais à une entourloupe près de Tania, hein. Elle avait bien envoyé Célia aux oubliettes il y a deux semaines…

Tania qui reçoit le talisman en ayant terminée sa belle nuit avec son mec et gagnée 3kg de riz : #KohLanta pic.twitter.com/IRt4i9fiSX — Parodies Detox (@DetoxParodies) March 7, 2023

22h57 : Laura, Gilles, Benjamin, trio gagnang. Le totem, c’est pour eux.

22h56 : Bon, et bah ça sent très mauvais pour Elodie. Je vais terminer cette soirée avec tristesse, je le sens.

22h55 : Et c’est gagné pour les Paniman grâce à leur agriculteur ! GILOU PRESIDENT !

22h54 : OH LE COUP DE GENIE DE GILLES ! Il a viré la grosse corde, la plus longue, la plus chiante.

22h53 : Je suis autant intrigué par cette épreuve que par le « Attention… Top on change » de Denis Brogniart.

22h51 : Deuxième rotation ! Alexandre, Esteban et Anne-Sophie ont l’air bien paumé.

22h50 : Les Tinago sont arrivés à la plage ! Alléluia !

22h49 : Franchement, je ne vois pas comment la victoire peut échapper à la team de Nicolas. Ils ont l’air largement plus en forme et lucides, surtout.

22h48 : Je vous fais la fin de l’épisode en avance : les Paniman gagnent l’épreuve, Tania protège Rudy au conseil Tinago, Elodie gicle. Voilà, c’est mon scénario.

22h46 : Oulala, ça piaille beaucoup chez les Tinago. Rudy galère à nager en apnée. C’est loin d’être gagné…

22h45 : Et Elodie qui ne jouera pas chez les Rouges ! Troisième boule noire pour elle, quelle poisse !

22h44 : Frédéric qui ne participe pas chez les Jaunes ! Enorme coup duuuuur !

22h42 : EPREUVE D’IMMUNITE ! C’EST L’HEURE !

22h40 : Frédéric fait le riz comme un chef. Bizarrement, c’est l’asiatique de la bande. Faut-il y voir un lien ?

22h39 : C’est dingue, les visages sont déjà creusés. Le petit-déjeuner se fait attendre.

22h37 : La nuit se prolonge dans la discussion. Alors Tania, tu fais quoi ?

22h36 : Tania écoute les conseils, mais ça entre par une oreille et ça ressort par l’autre. Paniman machin chouette, rien à foutre.

22h35 : Oh, il va mettre le feu chez les Jaunes ce talisman de Tania… Nicolas avait envie de l’éliminer rapidement. Et si c’était Benjamin qui serait en danger ?

22h33 : Les Paniman privilégient le manioc au bord de la péremption au riz. Intelligent, aventurier, Koh-Lanta quoi.

22h31 : Koh-Lanta est de retour ! Et les Tinago n’ont toujours rien dans le bide. C’est la sinistrose totale.

22h22 : Fin du thème riziculture… Et pub !

22h21 : Clémence est au bord des larmes. C’est déjà la souffrance après 3 épisodes… Va falloir faire parler le mental, ma chère.

22h20 : Benjamin est fatigué. Petite sieste en vue pour le sudiste ?

22h19 : Hé ouais, on est bien en France les copains, à faire la grève… Pendant ce temps-là, certains se cassent le dos à récolter du riz pour trois kopecks.

22h17 : Moi je l’aime bien, Elodie. C’est une battante et une femme fondamentalement positive, ça se voit.

22h15 : Chez les Tinago, Elodie se sent en danger à cause de sa mauvaise cuisine. Tiens, ça me rappelle quelque chose…

22h13 : C’est beau de ouf, les Philippines. Allez-y, si vous en avez l’occasion. Sinon, regardez Koh-Lanta.

22h12 : 15 kilos de riz par parcelle. J’ai vu le regard de Nicolas, il s’est dit que c’était beaucoup, quinze kilos. Cinq fois plus que ce qu’ils ont gagné…

22h11 : Voilà mon Gilou l’agriculteur ! C’est ça, la vie, la vraie ! Respire-moi cette belle nature !

22h10 : Benjamin n’avait jamais vu les gens avec les pieds dans la boue ? Faut sortir de Marseille, bébé.

22h09 : Rudy et Martin s’expliquent pour établir une prochaine stratégie contre les Paniman. Les temps sont durs.

22h08 : Et Martin qui envoie du lourd sur ses coéquipiers ! Fromager suisse, mais pas neutre…

22h06 : Au pire, si les Tinago ne savent pas quoi manger, ils peuvent toujours préparer une soupe à la grimace.

22h05 : Rudy qui donne le talisman à Tania ! Oh, elle va encore pouvoir bronzer pépère sur la plage…

22h04 : Le coup dur pour Rudy ! Non seulement il perd l’épreuve, mais en plus, il doit filer le talisman à l’un de ses adversaires. Alors ?

22h03 : Les Paniman ont l’air d’être devant, et ça se confirme : VICTOIRE POUR LES PANIMAN !!!

22h02 : Benjamin va se retrouver sans short ni caleçon, on va voir flou.

22h01 : J’ai l’impression de me retrouver dans Vertical Limit. Ce suspense est insoutenable.

22h00 : Comme annoncé, c’est hyper serré. Comme annoncé, certains vont pleurer en voyant le riz dans l’autre camp.

21h58 : Grace y est presque… OUI ! Elle arrive sur la plateforme. Et les Tinago suivent dans la foulée.

21h57 : Reprise ! Les deux équipes galèrent toujours autant.

21h50 : @Guivache Mince, qu’est-ce qui cloche ? Ici, je déguste un ananas. Hé ouais, c’est un peu l’été chez moi.

21h47 : Pub ! Je me disais, 32 minutes d’émission à la suite, c’était trop beau…

21h46 : Les deux tribus sont aussi nulles l’une que l’autre, envoyez-moi un Claude pour élever le niveau !

21h45 : Grâce se balade en poussant des cris et pendant ce temps-là, Martin fait n’importe quoi… Ah, bah Grace vient de tomber. Retour à la case départ.

21h43 : GO ! Et Martin qui se troue au bout de deux mètres… Il est bien parti, ce remplaçant.

Martin: « je n’ai pas de problème avec l’équilibre » Martin a l’épreuve de confort: #KohLanta pic.twitter.com/Yyv9F9kMTW — Jacob Palmer (@Palmer250218) March 7, 2023

21h42 : Gilles ne participera chez les Paniman. On peut lancer le combat ?

21h41 : Les Tinago ayant la boule noire, c’est… Anne-Sophie qui ne participera pas ! Bon, heureusement, il y avait un plan B avec Martin le faux éclopé.

21h40 : Oh je sens que cette épreuve va se jouer à peu de choses. Les Paniman vont-ils rire jaune (vous l’avez ?) ?

21h38 : Ah, trois kilos de riz en jeu quand même. Et Benjaming a faimg.

21h37 : EPREUVE DE CONFORT ! Rudy remet le Feu sacré à sa place !

21h36 : Benjamin a des airs de Tom Hanks version wish dans Seul au Monde.

21h35 : Il est sacrément tanqué le Nicolas.

21h34 : Voilà, je l’avais annoncé ! Tania et Benjamin vont terminer ensemble dans cette aventure, c’est sûr !

21h33 : Poisson pas cuit, en plus. Et Elodie qui se vexe. Attention à ne pas trop se braquer pour notre chanteuse d’opéra préférée…

21h32 : Mmmmmmmh, des bons poissons gonflés et plein de cendres ! Elodie a fait des bêtises…

21h30 : OK, donc Martin vient de nous faire une jolie simulation à la Jordi Alba pour faire le beau devant les caméras. Petit truqueur, va !

21h29 : Tania sait qu’elle est mal-aimée dans le groupe, donc elle joue la carte de la flemmarde. Elle a intérêt d’assurer à l’épreuve d’immunité…

21h28 : Tania et Benjamin qui font les gamins. Enfin, les gaming… Allez les enfants, au boulot !

21h27 : OH LA TUILE POUR MARTIN ! Il s’est défoncé le pied. « Aaaaaaaïïiïeeee ! » Forfait en vue pour le MVP de l’épisode 1 ?

21h26 : Anne-Sophie décide de prendre des initiatives, elle s’en sort pas mal.

21h25 : Ah, Grâce tient finalement la corde mais elle a failli tuer quelqu’un au moment de tomber. Doucement !

21h23 : Quentin aka Klass-Jan Huntelaar se dit bon équilibriste pour l’épreuve de confort. Pour un charpentier, ça me semble une bonne qualité.

21h22 : Duel de stratèges entre Rudy et Alexandre… Mon dieu, l’odeur de l’hypocrisie augmente chez les Rouges !

21h21 : Alexandre révèle ses quatre vérités à Helena. Et Helena cherche à se justifier. Mouais… La table rase, j’y crois moyen.

21h19 : Ah ouais, mais Emin avait trop une voix de gentil en fait. Les Tinago sont des méchants, ça ne colle pas.

21h18 : 9 Paniman, 9 Tinago. Pas de jaloux.

21h17 : On veut du sang entre Helena et Anne-Sophie ce soir, fini les conneries.

21h15 : La vache, la taille de l’araignée… Helena a failli vomir ? Bien fait.

21h14 : Les chemisettes de Denis Brogniart m’avaient manqué depuis deux semaines. Malheureusement, j’ai vu qu’Emin ne serait pas des nôtres ce soir, et c’est bien dommage.

21h13 : LE MONT MAYON ! EN AVAAAAANNNNTTT !!!

21h12 : @Jeanne Darc : À jamais le premier ! @Guivache : Ecoute, je ne sais pas à combien est ta côte globale, mais le crash du site est décôté. Ce soir, c’est soirée parfaite.

21h10 : Bon, j’ai coupé le son de la pub. Moi aussi je fais grève, voilà !

21h08 : Ne faites pas les timides, rejoignez-nous ! Un peu d’été et de soleil au milieu de cette vague de froid, même si ce n’est qu’avec les yeux, ça fait toujours du bien.

21h06 : OUI LE GENERIQUE ! Vous êtes plutôt Paniman ou Tinago, vous ? J’ai toujours aimé le rouge, personnellement.

21h05 : Voilà, c’est fini ! Allez, donnez-nous des Philippines et des îles désertes, on n’est pas venu pour souffrir, OK ?

21h04 : Wow, la blague de Kylian Mbappé. J’ai pas les mots…

21h02 : Oh non, j’aurais dû commencer cinq minutes plus tôt, ça m’aurait évité le C Canteloup. Catherine Laborde qui parle comme Nicolas Sarkozy, Cyril Hanona avec la voix de François Hollande… Bon, sans surprise, c’est gênant.

21h00 : Salut les jeunes et les moins jeunes ! C’est l’heure que vous attendiez tous. Bah oui, jamais deux sans trois épisodes de Koh-Lanta ! Après Célia et Emin, êtes-vous prêts à voir Helena se faire virer ? Ce serait la meilleure nouvelle de la soirée. Alors comme le dit Samy Nacéri : « C’EST PARTI ! »

Chelsea renverse Dortmund