Suivez le multiplex de la 37e journée de Liga !

Un top 4 presque scellé mais encore quelques batailles, notamment pour le ticket qualificatif à la C4 mais surtout une descente qui peut viser tous ceux situés entre la 13e et la 19e place. Alors qui pour se maintenir une saison de plus en Liga ?

Almeria 0-0 Valladolid

Athletic Club 0-0 Elche

Atlético de Madrid 1-0 Real Sociedad

FC Barcelone 2-0 Mallorca

Cadiz 0-0 Celta de Vigo

Girona 1-0 Real Betis

Getafe 1-1 Osasuna

Valencia 1-1 Espanyol

Rayo Vallecano 0-0 Villarreal

19h53 : Avant la reprise, on refait un point classement ! Pour l’instant le poste de C4 sera pour Girona, qui profite de son 1-0 contre le Real Betis et des matchs nuls d’Osasuna et de l’Athletic. En bas de tableau, les choses ont un peu changé ! C’est Valladolid qui pour l’instant descend en Liga 2 avec l’Espanyol et Elche.

19h48 : C’EST LA PAUSE SUR TOUTES LES PELOUSES DE LIGA !

19h47 : BERENGUEEEEER ! Oh l’Athletic pousse en cette fin de match, mais rentre aux vestiaires avec un 0-0 !

19h45 : MILLA ÉTAIT TOUT PROCHE DU 2-1 POUR GETAFE ! Mais le ballon rebondit… hors des filets ! Notons qu’il pleut énormément à Getafe, comme hier soir à Leganés pour la finale de Copa chez les filles.

19h43 : Allez tous matter ce but PHÉNOMÉNAL de Griezmann !

[📺LIVE] 🇪🇸 #LaLiga #Action 🔥 Griezmann est inarrêtable !!! 🤩 15ème but de la saison pour Grizi sur cette frappe tout simplement parfaite !https://t.co/yuBvn60sHV — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 28, 2023

19h42 : Un but a été refusé à Choco Lozano pour hors-jeu du côté de Cadiz, alors qu’il avait été initialement validé par l’arbitre ! Mais Cadiz est pour l’instant hors de danger avec l’égalisation de Getafe.

19h40 : GOOOOOOOOOL DE MONTES POUR L’ESPANYOL ! 1-1 ! Le bonheur est de courte durée à Mestalla ! Un superbe centre lobbé de Cabrera qui est coupé de la tête par Montes !

19h39 : ET L’ÉGALISATION DE GETAFE FACE À OSASUNA ! 1-1 ! Getafe sort de la zone rouge et envoie Valladolid à la 18e place ! Pour l’instant c’est Girona qui récupère le poste de C4 ! Quelle tête de Juanmi Latasa, habitué au banc mais qui remplace Enes Unal en pointe après sa rupture des ligaments des croisés.

19h38 : GOOOOOOOOOOOOOOOL DE DIEGO LOPEZ POUR VALENCIA ! 1-0 pour les Ches face à l’Espanyol ! Quel but CAPITAL pour le maintien ! Valencia CF est pour l’instant SAUVÉ ! Le minot se jette pour reprendre un ballon au premier poteau ! Les gamins du club auront tout donné pour sauver Valencia !

19h37 : GOOOOOOOOOL DE GRIEZMANN CONTRE LA REAL SOCIEDAD ! 1-0 pour l’Atlético ! QUEL IMMENSE GOLAZO DU FRANÇAIS QUI CLAQUE UNE FRAPPE DE L’ENTRÉE DE LA SURFACE DANS LA LUCARNE OPPOSÉE !

19h36 : GOOOOOOOOOL DE MIGUEL GUTIERREZ POUR GIRONA ! 1-0 contre le Betis ! Aucun changement pour les Andalous MAIS avec ce but, les Catalans passent DEVANT l’Athletic et récupèrent la 8e place. Si jamais Osasuna se manque face à Getafe, ils seront européens, au moins jusqu’à la prochaine journée.

19h33 : Ce n’est vraiment pas passé loin pour Elche face à l’Athletic ! Est-ce que les Basques vont encore manquer l’occaz de se qualifier pour une Coupe d’Europe ?

19h31 : On sent que beaucoup d’équipes sont crispées par l’enjeu. On voit assez peu de mouvements sur les terrains où le maintien est en jeu. La faute aussi aux pluies diluviennes ou à un début de canicule, selon l’endroit de l’Espagne ?

19h30 : Et si on assistait à la renaissance d’Ansu Fati ? L’Espagnol est le 3e meilleur buteur du Barça cette saison, malgré son très faible temps de jeu. Juste derrière Robert Lewandowski, 32 buts, et Raphinha, 10 buts. Lui est à 9 buts. Pas mal.

19h29 : Pendant ce temps en Premier League, Unai Emery qualifie Aston Villa en Coupe d’Europe pour la première fois depuis 13 ans.

Unai Emery's Aston Villa are BACK in Europe 💜 Tottenham miss out on European football for the first time in 13 years 😱 pic.twitter.com/YnTSgtvCYC — DAZN Canada (@DAZN_CA) May 28, 2023

19h26 : Allez petit point à la 25e minute : seulement trois buts dans ce multi Liga, deux pour le Barça, un pour Osasuna. Pour l’instant le Barça, le Real, l’Atléti et la Real Sociedad vont en C1, Villarreal et le Betis en C3, Osasuna en C4, Getafe, l’Espanyol et Elche descendent en D2.

19h24 : GOOOOOOOOOOOOL DE ANSU FATI ! Le doublé pour le jeune Espagnol ! 2-0 pour le Barça ! Encore une très belle combinaison, cette fois-ci entre Frenkie de Jong, Robert Lewandowski à la remise et Ansu Fati à la conclusion. C’est plus facile le football à 11 contre 10.

19h22 : TUTULUTUTUTU POLÉMIQUE À VALENCIA : comme lors du dernier match, Mouctar Diakhaby a encore refusé de poser avec la banderole « Racistes en dehors de nos stades ». Le défenseur de Valence avait lui aussi été victime de racisme, mais n’avait pas reçu beaucoup de soutien. Et c’est un pléonasme.

📸 La imagen de Diakhaby al inicio del encuentro #ValenciaEspanyol en la que no posa con la pancarta contra el racismo 📡 Sigue el directo del partido aquí https://t.co/DCJKDzMoGx pic.twitter.com/1EruWiivPz — MARCA (@marca) May 28, 2023

19h21 : PARADON DE UNAI SIMON SUR UNE TÊTE DE BIGAS POUR ELCHE ! Très gros arrêt du bout des gants pour le gardien de l’Athletic.

19h20 : Embarba avait lui aussi le ballon du 1-0 dans les pieds pour Almeria, mais sa lourde frappe s’écrase sur la transversale de Jordi Masip !

19h17 : JAVI GUERRA AVAIT LE BUT DU 1-0 POUR VALENCIA DANS LES PIEDS ! Mais ça passe à côté. Toujours 0-0 face à l’Espanyol.

19h13 : CARTON ROUGE POUR MALLORCA POUR UN TACLE HORRIBLE DE NDIAYE SUR BALDE ! L’attaquant de Mallorca vient faire plier la cheville d’Alejandro Balde sur cette charge. Le jeune espagnol quitte le terrain porté par deux physios du club, direction le vestiaire. Il est remplacé par Sergi Roberto.

🚨| RED Card for Ndiaye for a horrible tackle on Balde. #fcblive pic.twitter.com/SKETMjxOCk — BarçaTimes (@BarcaTimes) May 28, 2023

19h12 : Quelle occasion pour l’Athletic, sauvée sur sa ligne par le défenseur Clerc, qui s’improvise gardien ! Les Basques jouent la 7e place, qualificative en C4. Juste avant, le gardien de Cadiz a réussi un exploit sur corner, face au Celta.

19h10 : Le but d’Ansu Fati face à Mallorca était le deuxième but le plus rapide du FC Barcelone au 21e siècle. Marqué à la 49e seconde.

2 – Ansu Fati has scored the second earliest goal for @FCBarcelona at home in LaLiga in the 21st century (49 seconds), after Iniesta's against Recreativo de Huelva in April 2009 (43 seconds). Riser. pic.twitter.com/9DOKQoxaIb — OptaJose (@OptaJose) May 28, 2023

19h02 : GOOOOOOOOOOL D’AVILA ! 1-0 pour Osasuna ! Chimy envoie pour l’instant Getafe en Liga 2 avec cette défaite ! Très grosse tête de l’Espagnol sur un premier coup de casque d’Aridane pour lui remettre au second poteau.

19h01 : GOOOOOOOOL D’ANSU FATI ! Déjà 1-0 pour le Barça qui ouvre ce multiplex ! Très belle action collective avec une passe lumineuse de Busquets au départ, une talonnade de Lewandowski, une remise de Gavi et une conclusion par l’international espagnol !

[📺LIVE] 🇪🇸 #LaLiga #Action 🤯 Le Barça ouvre le score au bout de 49 secondes de jeu grâce à Ansu Fati !https://t.co/zfD7OFtFL8 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 28, 2023

19h00 : C’EST PARTI !

18h59 : Le classement avant le coup d’envoi !

18h55 : Les joueurs entrent sur tous les terrains ! Du côté du Barça, les joueurs entrent avec leurs bambins afin de fêter ce qui sera le dernier match au Camp Nou avant de déménager du côté du stade olympique de Barcelone le temps de se refaire un beauté. C’est aussi le dernier match au Camp Nou de Busquets et Jordi Alba.

18h51 : Vous noterez qu’il manque un match dans ce multiplex : Séville FC-Real Madrid, qui s’est joué hier soir à la même heure. Victoire 1-2 des hommes d’Ancelotti grâce à deux golazos de Rodrygo.

18h50 : Énormes ambiances à Getafe et Cadiz, qui jouent leur maintien à domicile.

🏟️🚍 ¡El @GetafeCF ya está en el Coliseum para el #GetafeOsasuna de la jornada 37 de #LaLiga! ⛔️ Pase lo que pase, los de Bordalás NO pueden descender hoy 👀 Se salvarían si ganan y lo hacen también el @ValenciaCF, el @RCCelta y el @RealValladolid 📹 @JoseDPalacio pic.twitter.com/EeyhO5H3TR — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 28, 2023

18h46 : On commence avec les enjeux colossaux de chaque match, avec un coup d’oeil surtout sur les trois duels entre relégables : Valencia-Espanyol, Almeria-Valladolid et Cadiz-Celta. Le seul relégable qui n’affronte pas un adversaire direct est Getafe, qui jouera face à Osasuna.

Un résumé des scénarios possibles : peuvent se sauver dès ce soir Valencia, le Celta et Almeria en cas de victoire. Il restera une journée supplémentaire pour les autres.

Tous les scénarios possibles de cette 37e journée dans la lutte pour le maintien en Liga.@marca pic.twitter.com/QQAh4wnljG — Patxi Vrignon-Etxezaharreta (@patxi_ve) May 28, 2023

18h45 : Hola todos et bienvenue pour suivre ce Multi-Liga aux enjeux énormes surtout… en bas de tableau !

Revivez le multiplex de la 38e journée de Premier League