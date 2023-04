Suivez en direct PSG-OL ! (0-1)

Le manque de mouvement est fatal aux Parisiens. La densité lyonnaise est impressionnante et empêche véritablement les coéquipiers de Mbappé de se montrer dangereux. Finalement, le danger vient de Messi et du Kyks quand ils parviennent à remporter leur duel et créer le surnombre. Sans ça, c’est le néant avec un N majuscule.