Sondage

Paris Saint-Germain

Sondage : Ousmane Dembélé est-il assuré d’être le prochain Ballon d’or ?

SF le Lundi 02 Juin à 12:00

Vainqueur de la Ligue des champions dont il a été désigné meilleur joueur, champion de France et meilleur joueur de Ligue 1, 33 buts inscrits et une influence majeure dans le jeu de son équipe, acclamé par DJ Snake... En attendant la Ligue des nations et la Coupe du monde des clubs, Ousmane Dembélé est le grand favori du prochain Ballon d’or. De là à affirmer qu’il est déjà dans sa poche ?