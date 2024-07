Le récap du jour : coups de pompes et hommes pressés

Six buts en deux matchs : voilà comment achever ces huitièmes de finale sur une bonne note. Les Pays-Bas se sont réveillés, Cody Gakpo a régalé, Merih Demiral a écrit l'histoire et le tableau des quarts de finale est désormais complet. Voici tout ce qu’il s’est passé ce mardi 2 juillet, à l’Euro et en dehors.

Les huitièmes de finale, c’est fini ! Deux derniers tickets étaient encore à prendre pour le Grand Huit européen ce mardi. Guidés par Cody Gakpo et Donyell Malen, les Oranje n’ont jamais tremblé pour écraser l’une des belles surprise de la phase de poules qu’était la Roumanie (3-0). Seize ans après, la formation de Ronald Koeman retrouve les quarts de finale de l’Euro. Même joie quelques heures plus tard pour une Turquie qui vit sa première phase finale depuis 2008, tombeuse de l’Autriche grâce à un doublé de Merih Demiral (2-1). Une rencontre dans laquelle les trois pions auront été inscrits sur corner.

Il a déjà gagné sa place pour l’équipe type : Cody Gakpo

Six de ses douze buts en sélection marqués dans un tournoi majeur, une passe décisive magnifique pour permettre à son compère Donyell Malen et un trophée d’homme du match on ne peut plus mérité : Cody Gakpo a porté les Pays-Bas à bout de bras face à la Roumanie. Un festival débuté par un exploit personnel pour mettre les siens sur les bons rails, avant d’être un danger de tous les instants. Et tant pis si la VAR l’a privé d’un doublé qui l’aurait encore un peu plus rapproché du record de cinq buts de Marco van Basten dans un Euro, en 1988.

50% – Cody Gakpo a marqué 6 de ses 12 buts en sélection à l'EURO ou en Coupe du Monde (50 %) ; parmi les joueurs à minimum 7 buts avec les Pays-Bas, seul Johnny Rep affiche un ratio plus élevé en tournoi majeur (67% – 8 /12). Magicien. #ROUNED pic.twitter.com/mDs6qKNZL9 — OptaJean (@OptaJean) July 2, 2024

C’est sans doute l’une des scènes les plus cocasses de ces huitièmes de finale : alors que Donyell Malen fonce en contre, le portier roumain Florin Nita prend le temps de shooter dans une chaussure balancée là avant de disputer son duel avec l’ailier néerlandais, pas loin de voir sa frappe déviée par la deuxième pompe, balancée quelques mètres plus loin. Pas le geste défensif le plus efficace du tournoi de la part de l’un des spectateurs de la Munich Arena. En espérant qu’il ait pensé à enfiler des chaussettes assez épaisses pour rentrer chez lui.

[⚽️ VIDÉO BUT] 🏆 #EURO2024 #ROUNED 🤩 Oh le festival de Malen, qui s'offre un doublé, le premier de l'Euro ! 💥 Un rush solitaire et une frappe imparable !https://t.co/pyqVXM9rM7 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 2, 2024

La stat pas piquée des Teutons : 57 secondes

Soit le temps qu’il aura fallu à Merih Demiral pour ouvrir le score face à l’Autriche, soit le but le plus rapide de l’histoire dans une phase finale de l’Euro. Pas de quoi satisfaire le Turc, revenu à la charge en seconde période pour écrire à nouveau l’histoire en devenant le premier défenseur à inscrire un doublé dans un match à élimination directe d’un tournoi majeur depuis Lilian Thuram en 1998. Bonne nouvelle : qualifié en quart, il a quatre jours pour décider quels nouveaux records battre ce samedi.

57 SECONDS! Merih Demiral scores the fastest goal ever in the EURO knockouts 🇹🇷⚽️#EURO2024 | #AUTTUR pic.twitter.com/HO7sXeRQXs — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 2, 2024

Dites « Käse » : Mert à lui

Christoph Baumgartner a marqué un but, mais Mert Günok l’a arrêté. On joue la quatrième minute du temps additionnel quand le dernier rempart turc détourne le coup de casque à bout portant du milieu autrichien pour préserver le petit but d’avance des siens d’une parade absolument monumentale.

Dans un pays où la barre des 200 désistements contre un Rassemblement national (RN), aux portes de la majorité absolue, vient d’être dépassée avant le deuxième tour des législatives, 860 000 collégiens ont continué leurs épreuves du brevet en planchant sur l’histoire-géo, l’éducation morale et civique, la technologie et la physique-chimie. Dans le reste du monde, au moins 97 personnes sont mortes écrasées par la foule lors d’un rassemblement religieux hindou dans le nord de l’Inde, selon un responsable des services médicaux. Mauvaise nouvelle toujours, l’ouragan Béryl balaye les Antilles et a déjà fait quatre morts. Selon le Centre national américain des ouragans, ce dernier est passé en catégorie 5 « potentiellement catastrophique ». On termine en douceur avec un petit point Tour de France : Tadej Pogacar, après une attaque fulgurante dans le col du Galibier, a récupéré le maillot jaune et a pris avantage sur son rival Jonas Vingegaard.

Le duel des deux cadors reprend de plus belle ! Pogacar attaque à un peu plus de 800 mètres du sommet du Galibier, Vingegaard le suit avant de céder quelques mètres… #TDF2024 #LesRP pic.twitter.com/DIFqqgnffP — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 2, 2024

Un lendemain de match à Paderborn, c’est souvent le calme plat. Tout l’inverse des dernières heures vécues par Kingsley Coman qui, comme en 2021, a quitté ses copains tricolores pour rejoindre sa compagne sur le point d’accoucher en Suède. Une bonne raison pour ne pas prendre part à l’entraînement des remplaçants, qui ont fait comme les titulaires en se montrant très maladroits devant le but. Une bonne technique pour convaincre Didier Deschamps de leur capacité à se mettre au niveau. Aucun attaquant n’aura à s’en expliquer ce mercredi. Mieux, ce sont Alphonse Areola et Brice Samba qui seront attendus en conférence de presse, ainsi que… Guy Stéphan.

Seulement quatre minutes après le début de Roumanie-Pays-Bas, Ianis Hagi, le fils de la légende Gheorghe Hagi, a pris le coude de Denzel Dumfries en pleine caboche. Conséquence, le milieu romain a eu le bonheur de voir le staff médical lui poser une magnifique charlotte. Vrai flow.

