Comment les supporters accueillent la réélection de Labrune à la LFP ?

Réélu ce mardi après-midi à la présidence de la LFP avec 85,67% des voix, Vincent Labrune repart donc pour un bail de quatre ans à la tête du football professionnel français, le tout en ayant écrasé son adversaire Cyril Linette (14 voix sur 17) et alors que plusieurs feux brûlent ardemment dans le milieu du ballon rond hexagonal. « Nous ne nous sommes pas prononcés pour l’un ou l’autre candidat, car ce n’est pas notre rôle, mais on a bien observé le bilan de Monsieur Labrune qui est pathétique, et malheureusement, la suite ne nous donne pas de grand motif d’espoir », soupire ainsi Jonathan Ernie, président de l’association Ultras Auxerre qui, comme beaucoup, a du mal à cacher son incompréhension devant ce nouveau plébiscite : « Si on considère effectivement que le foot est une entreprise comme une autre, c’est improbable de se faire réélire avec un score pareil. On est dans une république bananière ! », s’insurge l’Icaunais qui « [s]’interroge sur le fait qu’aucun club ou presque ne se plaigne de son bilan. On râle sur le montant des droits télé, mais on revote pour la personne qui les a négociés pour la moitié de ce qu’il espérait, il y a donc un problème quelque part. »

09/08/2024 Clermont-Ferrand Stade Gabriel-Montpied et sièges des médias locaux (France 3, La Montagne, France Bleue) "Le foot c'est le week-end" pic.twitter.com/jYoOVnUp8u — Asso.Nat.Supporters (@A_N_Supporters) August 9, 2024

Les droits télé, un problème parmi d’autres. Le début de la saison charrie en effet son lot de polémiques hebdomadaires et si les horaires de diffusion des matchs de Ligue 2 tiennent la dragée haute, cela ne doit pas faire pour autant oublier les autres dossiers brûlants qui agitent les tribunes françaises, mots-dièses « commission de discipline » et « multipropriété » en tête.

On prend les mêmes et on recommence

Autant de thématiques sur lesquelles l’Association nationale des supporters (ANS) a interpellé les candidats à la présidence de la LFP, « mais au vu de la temporalité de l’élection, nous n’avons reçu aucune réponse », regrette Kilian Valentin, porte-parole du collectif. Pour le supporter, la réélection de Vincent Labrune s’apparente à « un statu quo, car c’est la même direction qui est reconduite » et – logiquement – l’optimisme n’est pas vraiment de mise. « Son premier mandat s’est traduit par une ouverture par la grande porte à la multipropriété pour les clubs et à un conglomérat comme CVC au sein de la Ligue », rappelle Kilian Valentin. De cette explosion résulte « un bilan assez catastrophique » et ce second mandat pourrait « élargir encore plus la brèche, ce qui aurait pour conséquence de provoquer la faillite de certains clubs et, plus généralement, du foot français. »

De quoi agrandir davantage le fossé existant entre dirigeants et supporters ? Peut-être pas. Si l’ANS reconnaît que « des craintes demeurent » à la suite de la réélection de Vincent Labrune, lequel ne cache pas sa vision du foot en tant que « produit premium », Jonathan Ernie estime que l’intéressé « ne pourra pas se couper de la base pour autant ». « En France, l’élite n’aime pas vraiment le football, donc ça ne sert à rien de ne viser qu’elle. Quant aux diffuseurs, ils comprennent vite qu’un stade sans animation, c’est chiant, philosophe le président des Ultras Auxerre. Donc même si on doit logiquement améliorer le confort des stades, on ne peut pas non plus se passer de tribunes animées et colorées, même si elles sont parfois contestataires. » De son côté, Kilian Valentin constate en effet que « les différents groupes de supporters font fleurir de très nombreux messages contre Vincent Labrune, la Ligue et la multipropriété », depuis la reprise du championnat. « Après ce qu’il vient de se passer, il est probable qu’ils seront de plus en plus présents pour la suite de la saison. » Et Ernie de conclure : « En même temps, c’est très français d’être contestataire ! » Plus qu’à transformer tout ça en argument marketing pour la prochaine négociation des droits TV.

Pronostic Le Havre Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1