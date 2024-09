Les supporters rejettent (toujours) les matchs le vendredi soir

AT le Mardi 03 Septembre à 11:45 Article modifié le Mardi 03 Septembre à 12:24

Le foot français est toujours autant divisé.

À travers un communiqué sorti ce lundi, l’ANS (Association nationale des supporters) décide de maintenir la pression contre beIN Sports et la LFP. En cause : la programmation des matchs de Ligue 2 prévue le vendredi, qui a provoqué les contestations de ses fidèles suiveurs depuis le début de l’exercice 2024-2025. « Cette réunion n’a conduit, à ce stade, à aucune proposition concrète de la part de beIN Sports, mais à un engagement d’étudier en détail la question pour, le cas échéant, soumettre des propositions à l’occasion d’une réunion prochaine », a dévoilé l’association à la suite de la réunion ayant eu lieu mercredi, parfois dans un climat « tendu », entre les supporters et les instances.

En outre, les supporters regrettent également que « l’on demande encore une fois aux supporters (qui paient déjà les abonnements au stade, les abonnements télévisuels, les maillots à 130 euros, les bières sans alcool à 10 euros, les frais d’animations de tribunes et les frais de déplacement) de consentir à un énième sacrifice », le tout pour permettre « aux clubs de maintenir un train de vie déconnecté des réalités ».

Concernant la programmation en semaine des rencontres de Ligue 2 qui devaient se tenir le week-end, voici quelques précisions de notre association à la suite de la réunion de mercredi dernier avec les instances sportives et le diffuseur. pic.twitter.com/aG8cZR0TKy — Asso.Nat.Supporters (@A_N_Supporters) September 2, 2024

Cependant, l’association dénonce, après les incidents survenus aux abords des stades de Ligue 2, les « actions de vandalismes (…) pas compatibles » avec leur charte constitutive. Cette séquence fait écho, par exemple, aux deux camions régie arrosés de peinture en marge du match entre les Merlus et Grenoble, le samedi 24 août.

Honnêtement, quoi de mieux qu’un bon vieux Laval-Troyes un samedi à 18h ?

