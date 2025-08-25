Kylian Mbappé, partout, tout le temps

C’est le gimmick de cette fin d’été : regard face caméra et larme séchées. Cette nouvelle célébration, Kylian Mbappé l’a déjà usée trois fois en une semaine. Rien de plus normal, pour celui qui a ouvert le robinet à buts mardi dernier contre Osasuna, avant de récidiver, deux fois, face à Oviedo ce dimanche soir (0-3). Mais au-delà des buts, c’est surtout dans le manière et le profil technique que Mbappé s’illustre. Un attirail de patron.

Face à Oviedo, le Français s’est régalé dans la transition, caractéristique qui lui correspond le mieux. Sans surplus de touche de balle, son doublé a été sublimé par sa fulgurance. D’abord en s’offrant un excellent contrôle orienté à l’entrée de la surface avant de croiser fort pour sa première réalisation, puis en s’appliquant au mieux pour enrouler le service de Vinícius Júnior sur la deuxième. Efficacité qui n’est donc plus à chercher, pour celui qui s’installe déjà en tête du classement des buteurs de Liga (trois), prouvant surtout que sa confiance est bel et bien de retour. Car sur le terrain, Mbappé est partout en ce début de saison. Numéro 10 dans le dos, l’attaquant a giclé deux fois en renard, mais s’est aussi montré capable de venir chercher le ballon très bas, sur la même ligne que Federico Valverde, sur le côté gauche, et parfois en meneur de jeu, afin de compenser les montées d’Arda Güler.

Maître de l’attaque

Un rôle de couteau suisse bienvenu, qui a, malgré tout, montré ses limites durant certaines actions. Tout comme face à Osasuna, à trop vouloir en faire, ce Mbappé nouveau a parfois fait déjouer ses coéquipiers en leur marchant sur les pieds (Rordrygo à gauche) ou en leur « volant » des positions de frappe (toujours ce pauvre Rodrygo). Preuve de cette chefferie offensive : la fin du match à Oviedo. Au cours du dernier quart d’heure, Xabi Alonso a effectivement quatre attaquants (Brahim Díaz, Gonzalo García, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior), tous au service du Kyks. « Kylian Mbappé est très motivé et son énergie pousse le reste de l’équipe, posait l’entraîneur en conférence de presse. J’aime beaucoup e la façon dont il se déplace devant et change souvent de position. C’est une menace constante, il est très vif. » Une volonté de groupe donc.

La saison dernière, l’ancien du PSG avait d’ailleurs glissé à ses coéquipiers vouloir inscrire 50 buts. Mission échouée à quelques pions près, pour celui qui a fini son exercice à 44, avec un titre de Pichichi et de Soulier d’or européen dans la besace. Pour cette édition 2025-2026, Mbappé souhaiterait remettre le couvert et son démarrage actuel le met dans les meilleures dispositions. Bien aidé par un retour en forme physique, après une sérieuse perte de poids durant la Coupe du monde des clubs. « Kylian a gagné quatre kilos depuis le Mondial des clubs », notait à ce titre Alonso. Enfin, Kylian Mbappé peut se féliciter de ne plus avoir à faire à la difficile période d’adaptation qui lui avait coûté six mois de rendement l’année dernière. En résumé, le Real Madrid peut donc désormais compter sur le leader technique qu’il cherchait depuis un long moment et espérer qu’il porte sur ses épaules les ambitions d’un club visant à rejouer les protagonistes en Espagne. Et plus encore sur le continent.

Porté par Kylian Mbappé, le Real Madrid tape Oviedo