Quels nouveaux records pour Karim Benzema au Real Madrid ?

1- Devenir le joueur le plus titré de l’histoire du Real

Être deux sportifs de haut niveau à partager un record, c’est bien. Mais être le seul détenteur d’un record, c’est encore mieux. Rafael Nadal et Novak Djokovic en savent quelque chose au moment de compter leur nombre de titres en trophées du Grand Chelem. Pour l’instant, Karim Benzema compte autant de trophées remportés avec le Real Madrid que son ancien coéquipier Marcelo (25). Le Français a remporté cinq Ligues des champions, quatre Ligas, deux Coupes d’Espagne, cinq mondiaux des clubs, quatre supercoupes d’Europe, quatre supercoupes d’Espagne et une International Champions Cup. Au total, cela fait 25% des trophées remportés par le Real dans toute son histoire ! Dès lors, il ne manque plus qu’un titre à Benzema pour être le joueur le plus sacré de la Maison-Blanche. Une petite C1 supplémentaire pour fêter ça ?

2- Devenir le joueur le plus fair-play de l’histoire du Real

À l’heure où le football se résume aux statistiques individuelles et aux trophées, Benzema garde ce côté esthète. Sans avoir un mot plus haut que l’autre envers le corps arbitral, l’ancien Lyonnais apparaît comme un footballeur doté d’esprit sportif, d’une certaine élégance et d’une éthique irréprochable sur le terrain. En clair, Benzema incarne parfaitement le señorio du Real Madrid. La meilleure preuve ? Depuis le début de sa carrière, le Français a récolté dix-huit avertissements et… aucun carton rouge ! Une performance que même Juanito, symbole du señorio madrilène, n’est pas arrivé à réaliser. Allez, plus que quelques saisons à éviter les coups de coude ou les tacles par-derrière et Benzema sera le gentleman de référence à Madrid.

3- Devenir le joueur le plus capé de l’histoire du Real

Ne pas être un joueur espagnol et obtenir le record du nombre d’apparitions dans l’équipe première du Real Madrid, une performance impensable pour Benzema ? Comme peut en témoigner le slogan du sponsor principal de KB9, rien n’est impossible. L’avant-centre facture 628 matchs sous le maillot merengue depuis son arrivée avec les larmes aux yeux en 2009. Pour l’instant, Benzema est sixième derrière Santillana (645), Sergio Ramos (671), Manuel Sanchis (710), Iker Casillas (725) et la référence absolue, Raúl González Blanco (741). À première vue, ce record semble difficile à aller chercher. Mais si Raúl a débuté chez les pros au Real, El Siete s’est séparé de son club formateur en 2010 pour signer à Schalke 04 après seize saisons professionnelles. Dès lors, il suffit que Benzema parvienne à prolonger son aventure madrilène jusqu’en 2025, et le footballeur de 35 ans aura passé autant de temps que Raúl chez les Blancos. Et pour rappel, Luka Modrić a 37 ans…

4- Devenir le plus vieux joueur de l’histoire du Real

N’en déplaise à Kylian Mbappé, ce record parle d’âge. Pour l’instant, ce fait d’armes au Real Madrid est détenu par l’immense Ferenc Puskás. Attaquant passé à la Casa Blanca de 1958 à 1966, la star hongroise, décédée le 17 novembre 2006, a effectué sa dernière apparition sous le maillot du Real Madrid à… 39 ans et 36 jours ! Cela dit, l’évolution de l’athlétisation des footballeurs devrait jouer en faveur de Benzema, comme peut le confirmer l’état de forme de Zlatan Ibrahimovic, toujours dans l’effectif de l’AC Milan à… 41 ans. Comment Benzema doit-il faire pour battre ce record ? Bien manger et bien dormir, évidemment.

5- Devenir le buteur le plus rapide de l’histoire du Real

Des buts, Karim Benzema en a marqué beaucoup au Real Madrid. D’ailleurs, son pion inscrit après 22 secondes lors d’un Clásico face au FC Barcelone (finalement perdu 3-1) est le troisième but le plus rapide de la grande histoire du Real Madrid. Mais pour être numéro un en la matière, il va falloir faire mieux que cela. Actuellement, Ivan Zamorano détient le record depuis le 3 septembre 1994 grâce à son but marqué face au FC Séville après… 13 secondes de jeu ! Avec un engagement rapide, une belle ouverture de Toni Kroos et un lob en une touche, la Benz peut largement passer sous les 10 secondes.

6- Devenir le meilleur buteur de l’histoire du Real

Alors OK, c’est loin d’être gagné d’avance, mais rien n’interdit Benzema d’aller chercher LE record détenu par Cristiano Ronaldo. Le Portugais a planté 450 buts en 438 matchs sous le maillot du Real. Cette statistique est complètement folle. Mais concrètement, qu’est-ce qui empêche Benzema de marquer 112 buts de plus au Real pour s’installer comme meilleur buteur du club ? Rien. Au pire, si Benzema veut s’attaquer à un record un peu moins difficile, il peut toujours inscrire le plus grand nombre de buts d’un joueur du Real Madrid dans les Clásicos. Cristiano Ronaldo s’est arrêté à 18, Benzema en est à 13… Trois doublés contre le Barça lors des trois derniers affrontements de la saison (deux en demi-finales de Coupe d’Espagne et le match retour en championnat) et l’affaire sera dans le sac.

7- Devenir la plus grosse vente de l’histoire du Real

C’est vrai, Benzema a 34 ans et sa carrière de footballeur professionnel tend plutôt vers la fin que le début. En théorie, son contrat avec le Real Madrid devrait même prendre fin le 30 juin prochain. Mais n’oublions pas une chose : Benzema est le récent vainqueur du Ballon d’or. Autant le dire tout de suite, sa valeur marchande (estimée à 35 millions d’euros sur Transfermarkt) est largement sous-estimée. À l’heure où certains clubs dépensent des fortunes sur des joueurs à fort potentiel (coucou Chelsea), il n’est pas inimaginable de voir Benzema prolonger une année de plus à Madrid afin de permettre au Real de vendre son crack à un prix record. Le chiffre à battre ? 117 millions d’euros, somme payée par la Juventus au Real pour s’offrir Cristiano Ronaldo à l’été 2018. Et si l’Olympique lyonnais revendait son Groupama Stadium, rachetait Benzema avec l’argent récolté et déménageait à Gerland pour gagner à nouveau des titres ?

8- Devenir le premier joueur du Real à jouer sur les sept continents

Marque connue à travers le monde, le Real Madrid est une équipe à dimension planétaire. Pour valoriser son image à l’international, le club royal a d’ailleurs déjà joué sur une bonne partie de la planète. L’Europe, l’Afrique, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Asie et l’Océanie ont accueilli au minimum un match du Real. Néanmoins, il manque encore l’Antarctique pour compléter cette collection continentale. Et si le Real est la référence ultime en matière de football, pourquoi ne pas organiser un match amical directement sur la banquise ? Comme le veut la tradition, les deux capitaines s’affronteront pour désigner quelle équipe va engager en premier. Dès lors, Karim Benzema doit faire parler son talent pour que la pièce atterrisse du bon côté et qu’il puisse donner le coup d’envoi depuis le rond central, ce qui en ferait factuellement le premier footballeur professionnel à jouer sur les sept continents. Cela dit, avec le réchauffement climatique, il faudrait tout de même se dépêcher d’organiser un tel évènement.

9- Devenir le mug le plus vendu au monde

Faire vendre des maillots, c’est le domaine de Cristiano Ronaldo. Avoir la photo la plus aimée sur Instagram, c’est la propriété de Leo Messi. De son côté, Karim Benzema doit se trouver un moyen de coexister aux côtés de ces deux monstres de popularité. Le meilleur moyen d’y parvenir serait… ce formidable mug à l’effigie de KB9. Sur un fond blanc comme le maillot du Real Madrid, la silhouette de Benzema apparaît avec le maillot merengue, le traditionnel numéro 9 et son bandage devenu incontournable à chacun de ses matchs. Et puis disons-le clairement : voir le natif de Bron remettre le mug au goût du jour serait un clin d’œil sympa pour l’OL depuis sa victoire face au PSG en 2018. Quel est le mug le plus vendu au monde ? Bonne question. Probablement le modèle blanc en céramique sans motif, bien trop banal. Pour Benzema et le Real Madrid, le temps de révolutionner les machines à café est venu.